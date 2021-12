Dacă oamenii respectă regulile de sărbători, în ciuda relaxărilor, vom putea să evităm un val pandemic mai serios, care să ducă din nou la măsuri mai restrictive, spune șeful DSU, Raed Arafat. El a făcut, joi seara, la Digi24 câteva recomandări pentru masa în familie și petrecerile din apartamente sau de la restaurant, estimând că la sfârșitul anului viitor am putea ajunge aproape de normalitate, „dacă acceptăm niște limite anul acesta”.

„Înțelepciunea trebuie să fie înainte de orice. Să fii înțelept înseamnă să stai liniștit, să te gândești cu capul, chiar dacă situația este neplăcută, chiar dacă situația nu este cum ne-o dorim, să fie totul perfect și normal. Totuși, să acceptăm că, poate, cu niște limite anul acesta, anul viitor, cel mai probabil, vom ajunge, la sfârșitul anului, să avem totul mai mult spre normalitate, fără aceste limite”, a declarat Raed Arafat.

„Noi putem recomanda orice, important e ca oamenii să înțeleagă”, a punctat șeful DSU, subliniind că există o responsabilitate din partea restaurantelor sau a altor unități HoReCa, dar și la nivel individual, din partea fiecărei persoane.

„Am avut întâlnire cu dl. ministru Bode, cu reprezentanții de la retaileri, au mai fost întâlniri cu HoReCa, cu alții, deci de ei depinde respectarea regulilor, pentru că dacă ei cer oamenilor să le respecte și le aplică la intrare în entitățile lor economice, ei vor ajuta să evităm un val mai serios, care să ducă la măsuri mai restrictive”, a arătat Raed Arafat.

„Dacă mă duc la restaurant și nu-mi cere nimeni certificatul, mai bine nu intru”

„Dacă mă duc la restaurant și nu-mi cere nimeni certificatul la intrare, mai bine nu mai intru și nu mai stau, pentru că probabil nici celorlalți - cu care am de împărțit același aer câteva ore - nu le-a fost cerut. Dacă vedem că nu se respectă regulile, dacă vrem să ne protejăm, mai ales că în restaurant n-ai cum să mănânci purtând mască, dar dacă ospătarii nu poartă mască, dacă nu avem dezinfectanți, dacă vedem că nu controlează, atunci nu stăm, asta este, dacă vrem să ne protejăm. Dacă stăm, ne asumăm riscul, pentru că asta înseamnă că pe restaurantul respectiv nu-l interesează siguranța clienților lui. Nu se cere mult, se cere doar respectarea unor reguli, iar respectarea acestor reguli este o condiție pentru a trece prin această situație cât mai ușor posibil. Asta e ceea ce trebuie să facem, pe lângă vaccinare - cine vrea să facă, asta este cea mai recomandată metodă pentru a ne proteja față de formele grave, pentru a reduce riscul de infecție - și 2. respectarea măsurilor de sănătate publică”, a arătat Raed Arafat.

Câți oameni poți chema la petrecerea de acasă?

În ceea ce privește numărul persoanelor cu care te poți întâlni acasă, unele țări au reglementat deja și acest aspect, dar România nu are această abordare. „Știu că Germania are astfel de abordări, Marea Britanie avea și poate că va avea astfel de abordări, Olanda are astfel de abordări, țările nordice toate au posibilitatea să aplice astfel de reguli, noi nu avem această regulă - în casa oamenilor să le spunem cu câți. Noi le recomandăm ca și acolo să respecte regulile, dacă au de gând să facă chefuri în apartament, să limiteze numărul oamenilor și să se asigure că cei care vin, totuși, sunt testați, sunt trecuți prin boală, sunt vaccinați. Chiar în casa ta, dacă vrei să inviți mai mulți, asigură-te că oamenii pe care îi inviți nu te pun în pericol și nu pun pe alții în pericol”, este recomandarea șefului DSU.

„Depinde cât de mare e apartamentul, ce condiții sunt, dar trebuie să te asiguri să nu fie îmbulzeală, să nu fie aglomerat, să nu fie foarte mulți din diferite case, din diferite gospodării, cum zicem noi, pentru că asta înseamnă că riscul de a aduce infecția și de a o transmite”, a completat Raed Arafat.

Testarea, recomandabilă pentru masa în familie

La masa în familie, dacă e familie și trăiește împreună, nu mai e o problemă. Dar dacă rudele vin din mai multe case, din nou, trebuie să respecte niște reguli, mai ales dacă aceste persoane nu se întâlnesc des, a arătat Raed Arafat.

Și să nu fie aglomerație, să nu fie îmbulzeală, a insistat el.

„Dacă fac un test, nu-i costă nimic, doar ar putea preveni să se răspândească boala chiar în rândul lor, mai ales dacă au persoane în vârstă. Dacă ai oameni în vârstă la masă, dacă ai oameni în vârstă nevaccinați la masă, este bine ca toată lumea să se testeze, ca să previi să infectezi persoanele în vârstă”, a mai spus Raed Arafat.

