Cum vor fi sancționați elevii care au protestat față de prezența premierului Viorica Dăncilă. Anunțul făcut de ISJ Arad

Inspectorul şcolar general din Arad, Anca Stoenescu, a anunţat, printr-o postare pe contul său de Facebook, că elevii care au participat, vineri, "la o manifestare cu caracter politic, neautorizată în mod legal", respectiv protestul anti-PSD de la Lipova, nu vor fi sancţionaţi suplimentar în niciun fel, în afară de absenţele nemotivate pentru că au plecat de la cursuri.





Potrivit şefei Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Arad, opt elevi de la Liceul Atanasie Marinescu Lipova au fost identificaţi în grupul care a protestat în timpul prezenţei în oraş a delegaţiei guvernamentale condusă de premierul Viorica Dăncială.



"Participarea unor elevi, în timpul orelor de curs, la orice altă activitate în afara şcolii încalcă prevederile regulamentelor şcolare. Este şi cazul prezenţei celor opt elevi, patru din clasa a XI-a şi patru din clasa a XII-a la manifestarea neautorizată legal din faţa Primăriei Lipova. Am dispus efectuarea unei cercetări privind modul în care elevii au ajuns acolo. Conducerea liceului a precizat că cei opt au părăsit fără aprobare cursurile. În urma acestui fapt, s-a luat măsura ca ei să fie trecuţi absenţi nemotivat la orele de la care au lipsit. Nu a existat nicio altă consecinţă a faptului că au plecat de la ore şi au luat parte la manifestaţie", a precizat Anca Stoenescu, citată de Agerpres.



Şefa ISJ Arad consideră că "este legal, normal şi firesc pentru orice elev să fie trecut absent nemotivat de la orele de la care lipseşte fără a avea o motivare legală, acesta fiind şi cazul celor opt elevi de la Lipova".



"Educaţia civică presupune în primul rând respectarea legilor, regulamentelor şi asumarea răspunderii personale pentru încălcarea lor. Consider profund denigratoare interpretările pe care anumite persoane şi organe media le-au promovat pe canale de comunicare privind reacţia Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad faţă de absenţa unor elevi de la ore şi prezenţa lor, în timp ce trebuia să fie la cursuri, la o manifestare cu caracter politic, neutorizată în mod legal. Cei opt elevi nu vor avea altă repercusiune în afara absenţelor nemotivate pentru orele de curs de la care au lipsit. Nu pot însă să nu îmi manifest dezaprobarea faţă de cei care, pe de o parte, instigă elevii să părăsească fără aprobare cursurile pentru a participa la manifestări cu caracter politic, în condiţiile în care legislaţia românească interzice clar şi fără echivoc politica în şcoală, iar pe de alta, faţă de răstălmăcirea adevărului privind reacţia Inspectoratului şcolar Judeţean Arad în cazul de la Lipova", a mai scris Stoenescu.



În timpul vizitei premierului Viorica Dăncilă la Primăria Lipova, zeci de persoane au manifestat cu pancarte, fără să scandeze, între aceştia aflându-se şi liceeni. Ei purtau pancarte cu mesaje precum: 'Dumbăcilă, dă-ne a ta ştampilă. Demisia!', 'Ne-am săturat de corupţie şi prostie, vrem o altă Românie' sau 'Deşteaptă-te române şi ieşi la vot. 26 mai'. O parte dintre elevi au plecat de la manifestaţie când directorul şcolii s-a apropiat de grup, astfel că doar câţiva au fost identificaţi ulterior de către reprezentaţii liceului la care învaţă.



Ulterior, ISJ Arad a anunţat că a cerut explicaţii conducerii Liceului Atanasie Marinescu Lipova, pentru lipsa elevilor de la cursuri.



"Am cerut o notă de relaţie de la directorul unităţii de învăţământ, pentru că au fost identificaţi elevi în faţa Primăriei la o acţiune ce nu avea legătură cu programul şcolar", a declarat vineri, pentru Agerpres, Anca Stoenescu.



O cercetare internă a fost începută şi la nivelul liceului, urmând să se stabilească dacă elevii au fost duşi la protest de un profesor. Conform inspectorului şcolar general, în cazul în care se va dovedi că un profesor a fost implicat, ISJ va lua măsuri.

