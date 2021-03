Cum vrea Florin Cîțu să reducă deficitul de la 9,8% la 3%: Nu introducem taxe

Premierul Florin Cîţu a declarat că România poate ajunge de la un deficit bugetar de 9,8% la 3% cu ajutorul digitalizării, care ar putea duce la creşterea nivelului de colectare a taxelor. Cîţu a mai spus că nu are de gând introducă noi taxe, deoarece o astfel de măsură ar fi „sinucigaşă” şi ar omorî economia.

De asemenea, şeful Guvernului a adăugat că principala provocare a bugetului pe anul 2021 a reprezentat-o alocarea a cât mai mulţi bani pentru investiţii şi că 52% dintre finanţări vin din fonduri europene.



„Am văzut în spațiul public că se reîncălzește o ciorbă mai veche, asta cu taxele. Nu, nu introducem taxe. Să introduci taxe într-o perioadă în care economia este sub potențial este sinucigaș, îți omori economia. România are resurse de a reveni în economie, iar soluția nu este să schimbi un om sau doi. Soluția este digitalizarea, aceasta este soluția pe care am văzut-o în Uniunea Europeană, este soluția să crești colectarea pe termen lung. Putem ajunge la acel deficit de 3% printr-o strategie inteligentă, putem să ne descurcăm cu banii pe care îi avem, doar să îi administrăm mai bine”, a declarat Cîţu.

Guvernul vrea cât mai multe fonduri europene pentru investiţii

Crizele economice, atât cea din 2008 cât şi cea provocată de pandemia de coronavirus au arătat, a spus Cîţu, importanţa programelor de investiţii în economie.

„Lecția pe care am învățat-o anul trecut, adică am învățat-o în 2008, dar am aplicat-o și anul trecut: cât mai multe investiții. Avem nevoie de o economie sănătoasă pentru a plăti oamenii, dar avem nevoie și de oameni sănătoși. Provocarea mare a bugetului pe 2021 a fost să alocăm cât mai mulți bani pentru investiții”, a declarat şeful Executivului.

În ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru investiţii, Guvernul va încerca să folosească cât mai multe fonduri europene.

„Anul acesta, 52% vor fi finanțări din fonduri europene. Urmăresc analizele pe care le fac specialiștii, de fiecare dată când apare un buget. Am urmărit analizele Consiliului Fiscal, o instituție care n-a fost foarte prietenoasă cu guvernele, dar anul acesta au concluzionat că avem un buget realist. În martie vom avea o analiză din partea Comisiei Europene, iar în aprilie vom avea cele trei evaluări din partea instituțiilor de rating”, a spus Florin Cîțu.

„Vreau ca emblema guvernului pe care îl conduc să fie construcţia de spitale noi”

Premierul Florin Cîţu a declarat într-o dezbatere organizată la Focşani, că doreşte ca emblema Guvernului pe care îl conduce să fie construcţia de spitale noi şi a precizat, conform Agerpres, că, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă vor fi alocate sume pentru aceste proiecte.

„Veţi vedea că resursele alocate în acest PNRR se concentrează pe proiecte de investiţii. România a rămas în urmă la investiţii în infrastructură, transport feroviar. Cred că cel mai important lucru şi sigur va rămâne emblema, eticheta, ştampila acestui Guvern - dorim să construim spitale noi. Nimeni nu a mai făcut acest lucru în 30 de ani, e momentul să facem acest lucru şi veţi vedea că în acest PNRR sunt alocate sume considerabile pentru construcţia de spitale noi”, a declarat Florin Cîţu.

Premierul a spus că în România sunt spitale care pot fi finalizate până în 2026.

„Aceasta e singura condiţie pe care trebuie să o îndeplinim, ca spitalele pe care le vom face să fie finalizate până în 2026, deci să poată să fie finalizate până în 2026. Şi, de aceea îi rog pe toţi ceilalţi care au proiecte de spitale noi în comunităţile lor, dacă pot fi finalizate până în 2026, trebuie să le includem în acest Plan de Reconstrucţie şi Rezilienţă”, a declarat Cîţu.

Premierul a punctat că sunt mai multe domenii avute în vedere în PNRR, dar a dorit să atragă atenţia asupra construcţiei de spitale.

„Vrem să băgăm bani în Sănătate, să rămână. Spitalele noi trebuie să se construiască şi începem cu acest program. Sunt mai multe lucruri în PNRR, vom discuta despre ele, dar eu vreau să rămână după această guvernare construcţia de spitale noi”, a afirmat şeful guvernului.

Editor : Mihnea Lazăr