Cum vrea Guvernul Niculescu să facă față războiului hibrid: Identificarea campaniilor de manipulare și dezvoltarea gândirii critice

Programul de guvernare propus de Luca Niculescu are un întreg capitol cu denumirea „un spațiu informațional rezilient” care cuprinde mai multe măsuri în așa fel încât România să încerce să facă față războiului hibrid.

Capitolul începe cu promisiunea de a îmbunătăți mecanismul național de monitorizare a spațiului informațional, prin care instituțiile cu atribuții în domeniu și societatea civilă să coopereze permanent, să identifice rapid campaniile de manipulare și să răspundă coordonat la amenințările informaționale.

„Stabilim o procedură unică de semnalare a conținutului ilegal și a riscurilor sistemice către platformele online, cu reguli clare de colaborare cu acestea și cu instituțiile europene, pentru aplicarea efectivă a Regulamentului european privind serviciile digitale”, potrivit documentului citat.

Se promite și revizuirea legislației „privind manipularea informațională, cu definiții și instrumente juridice clare, adaptate războiului informațional, comportamentului inautentic coordonat și fluxurilor financiare care susțin manipularea informațională”.

În plus, se urmărește „întărirea capacității autorităților relevante de a supraveghea și sancționa conținutul manipulator din mediul digital”.

„Îmbunătățim capacitatea instituțională de comunicare și de comunicare strategică prin creșterea transparenței instituționale, crearea unei echipe și a unor proceduri de comunicare de criză și perfecționarea echipelor de comunicare din cadrul instituțiilor”, este o altă măsură propusă de Guvernul Niculescu.

Guvernul propus de Luca Niculescu mai propune crearea unui fond național pentru reziliență care să susțină educația media, educația civică, educația digitală, gândirea critică, organizațiile de verificare a faptelor și presa locală independentă.

Alte două promisiuni sunt introducerea educației media și digitale în învățământ, în materiile deja existente, pentru dezvoltarea gândirii critice, dar și derularea unui program de formare pentru elevi și profesori pentru recunoașterea conținutului fals sau manipulator.

Editor : M.G.