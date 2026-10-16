Live TV

Cum vrea Guvernul Niculescu să facă față războiului hibrid: Identificarea campaniilor de manipulare și dezvoltarea gândirii critice

Data publicării:
copii online platforme online
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Programul de guvernare propus de Luca Niculescu are un întreg capitol cu denumirea „un spațiu informațional rezilient” care cuprinde mai multe măsuri în așa fel încât România să încerce să facă față războiului hibrid.

Capitolul începe cu promisiunea de a îmbunătăți mecanismul național de monitorizare a spațiului informațional, prin care instituțiile cu atribuții în domeniu și societatea civilă să coopereze permanent, să identifice rapid campaniile de manipulare și să răspundă coordonat la amenințările informaționale.

„Stabilim o procedură unică de semnalare a conținutului ilegal și a riscurilor sistemice către platformele online, cu reguli clare de colaborare cu acestea și cu instituțiile europene, pentru aplicarea efectivă a Regulamentului european privind serviciile digitale”, potrivit documentului citat.

Se promite și revizuirea legislației „privind manipularea informațională, cu definiții și instrumente juridice clare, adaptate războiului informațional, comportamentului inautentic coordonat și fluxurilor financiare care susțin manipularea informațională”.

În plus, se urmărește „întărirea capacității autorităților relevante de a supraveghea și sancționa conținutul manipulator din mediul digital”.

„Îmbunătățim capacitatea instituțională de comunicare și de comunicare strategică prin creșterea transparenței instituționale, crearea unei echipe și a unor proceduri de comunicare de criză și perfecționarea echipelor de comunicare din cadrul instituțiilor”, este o altă măsură propusă de Guvernul Niculescu.

Guvernul propus de Luca Niculescu mai propune crearea unui fond național pentru reziliență care să susțină educația media, educația civică, educația digitală, gândirea critică, organizațiile de verificare a faptelor și presa locală independentă.

Alte două promisiuni sunt introducerea educației media și digitale în învățământ, în materiile deja existente, pentru dezvoltarea gândirii critice, dar și derularea unui program de formare pentru elevi și profesori pentru recunoașterea conținutului fals sau manipulator.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
2
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
Vladimir Putin
3
Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
5
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
"O rușine": au văzut reclama cu "femeia perfectă" și au cerut să fie scoasă de urgență de pe TV!
Digi Sport
"O rușine": au văzut reclama cu "femeia perfectă" și au cerut să fie scoasă de urgență de pe TV!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-16T185852.195
Șeful MI5 avertizează că Rusia și Iranul își intensifică atacurile hibride în Europa. Instalațiile militare britanice, printre ținte
Alexander Dobrindt face declaratii
Germania avertizează asupra unui „război din umbră” care depășește amenințările din Războiul Rece: „Scopul este să ne destabilizeze”
steag NATO sarma ghimbata
Tensiuni explozive la granița NATO. Alianța militară respinge avertismentul Rusiei privind Kaliningrad și promite autoapărare totală
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Rutte: Rusia nu poate sparge unitatea NATO. Cum răspunde Alianța la atacurile cu drone și sabotajele hibride
Generalul american Alexus G. Grynkewich
Generalul NATO Alexus Grynkewich: De ce vrea Rusia să slăbească voința aliaților Ucrainei și ce riscă Europa
Recomandările redacţiei
psd inquam photos
PSD, precizări despre vânzarea companiilor de stat: „Nu ne-am...
donald trump da noroc cu nicusor dan
Într-un interviu pentru Bloomberg, Nicușor Dan spune care e cel mai...
holul unui spital
„Fiecare pacient să fie diagnosticat și tratat la timp, oriunde...
calin georgescu ridicat de politisti in catuse din mogosoaia
„Vă mulțumim pentru discernământ”. Călin Georgescu, mesaj de după...
Ultimele știri
Bulgaria cere întăriri de la NATO după atacurile din Marea Neagră. Ce echipamente vrea să desfășoare pe teritoriul său
Etica folosirii inteligenței artificiale: Algoritmul este doar un instrument, ultimul cuvânt trebuie să-l aibă mereu omul
O companie israeliană specializată în tehnologia publicitară a contribuit la instalarea de programe spion pe dispozitivele Al Jazeera
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața a 5 zodii se schimbă în bine pe 16 octombrie 2026. Lasă în urmă frustrările și problemele, iar norocul...
Cancan
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Fanatik.ro
Jucătorul pe care Reghecampf l-a primit înainte de FC Voluntari – FCSB. „E apt de joc!”. Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
„Atitudine de mers la shopping”. S-au contrat dur în direct din cauza lui Baiaram: „Nu a fost cu mapa, a fost...
Adevărul
Lecția Poloniei pentru România. Cum a ajuns dintr-o țară comunistă în top 20 economii ale lumii
Digieconomic
Cu cât timp înainte de pensionare ar trebui verificată vechimea în muncă
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Cutremur" în Europa: UEFA, gata să excludă gigantul de 1,5 miliarde de euro din toate competițiile!
Pro FM
Shakira, o nouă poveste de iubire după despărțirea de Gerard Pique? Artista, surprinsă în compania unui fost...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027
Newsweek
Lista ajutoarelor la pensie oferite în 2027. Se aplică și pensionarilor din străinătate. Polițiștii au noroc!
Digi FM
Adoarme în cadă, pe toaletă și în timpul întâlnirilor. Coșmarul trăit de o tânără de 23 de ani, diagnosticată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
„Sunt echipaţi cam ca Iron Man”. Cum ar putea câinii să depisteze cancerul și ce rol are inteligența...
Film Now
Martin Freeman s-a căsătorit. Cine este partenera cu 23 de ani mai tânără care i-a devenit soție
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro