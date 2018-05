Cumnata șoferului vinovat de producerea accidentului din Ungaria a văzut momentul LIVE pe Facebook: A zis „Ooooo” și s-a întrerupt imaginea

Momente cumplite trăite de una dintre rudele bărbatului vinovat de producerea accidentului din Ungaria, pe care l-a văzut live pe Facebook.

Aurelia Lăcătuș se uita la live-ul de pe Facebook pe care l-a făcut șoferul vinovat de producerea cumplitului accident din Ungaria: „Am văzut în direct când mergea cu mașina, și cântau, și erau bucuroși. Am văzut și când o zis Ooo, numa atâta, deci s-o întrerupt imaginea și am zis gata, e accident”.

Șoferul nu avea licenţă să transporte persoane, iar talonul microbuzului pe care îl conducea fusese reţinut de aproape două luni de poliţişti. Alături de el, au pierit alţi opt oameni, care munceau în străinătate, pentru a-şi construi un viitor mai bun. Accidentul a lăsat 16 copii orfani, pe care autorităţile promit că îi vor ajuta.

Pasagerii veneau acasă din Slovenia, unde munceau pe plantaţiile de hamei. Voiau să strângă bani pentru a le asigura copiilor o viaţă mai bună. Toţi erau din aceeaşi comună din Mureş, îndoliată acum de teribilul accident.