Cuplul care apără cerul României. Cine sunt soții Tăbăcaru care lucrează împreună la Baza 95 Aeriană Bacău

Căpitanul Daniela Tăbăcaru este pilot de Şoim, iar locotenentul Gabriel Tăbăcaru este meteorolog. Ei lucrează împreună la Baza 95 Aeriană Bacău. Când intră pe poarta unităţii sunt căpitan şi locotenent, iar acasă sunt mamă şi tată pentru doi copii, scrie MEDIAFAX.

Daniela Tăbăcaru este pilot militar şi zboară cu un IAR 99 Şoim în Baza 95 Aeriană din Bacău.

„Zborul în sine, pentru mine, înseamnă eliberare. Am spus-o şi o să o repet, nu sunt un om al metalului, a ceea ce înseamnă obiectul în sine, ci sunt un om a ceea ce înseamnă sus, acea plimbare, acele momente în care pur şi simplu te pierzi în frumusţea naturii. Asta mă impresionează cel mai tare la zbor. Dar sunt şi conştientă de faptul că imediat ce noi decolăm trebuie să fim pregătiţi pentru orice şi în primul rând pentru luptă. Suntem piloţi militari, cam asta facem", a explicat Diana Tăbăcaru.

Daniela şi Gabriel se cunosc din Academie, iar prima lor întâlnire a fost la un miting aviatic, de ziua lui. „Trebuia să îi fac cinste cu o cafea, dar cafeaua s-a lăsat aşteptată pentru că era 2-3 după-amiaza şi nu i-am mai făcut cinste cu o cafea, ci i-am făcut, cred eu, cinste cu o relaţie frumoasă care a început atunci", îşi aminteşte Daniela.

La 8 luni de la prima întâlnire, Gabi a cerut-o de soţie, tot pe pistă, după ce a coborât din avion, la Boboc. Iar cel care i-a permis lui Gabi accesul pe pistă pentru a-i dărui Danielei inelul de logodnă le este astăzi comandant.

„Acum, după şapte ani, suntem la Bacău, la Baza 95, unde suntem conduşi de acelaşi om care în momentul în care Gabi m-a cerut îmi era comandant de escadrilă. Foate frumos, foarte plăcută vestea asta, când am aflat că domnul general Baraboi o să ne fie şi comandant la această unitate, pentru că noi am fost şi primii lui copii, să zicem aşa. Când a venit el comandant de escadrilă, noi am fost prima promoţie care am ajuns acolo, aşa că s-a creat o relaţie frumoasă", a spus Daniela Tăbăcaru.

„Dana îmi era subordonată, era studentă aflată în instruire, eram în start, Dana aterizase cu instructorul ei, cu domnul cpt. cdor. Florea, venise dintr-un exerciţiu de instruire, moment în care actualul soţ, Gabi, era la Boboc cursant nenavigant, meteorolog şi s-a prezentat la mine şi m-a întrebat dacă poate să adreseze o întrebare indiscretă unei domnişoare dintr-un avion şi am zis că bineînţeles că da. A aterizat, nu a apucat bine să îşi dea casca jos că el deja era într-un genunchi şi într-un gest foarte romantic a cerut-o de soţie", îşi aminteşte gen. Leonard Baraboi, comandantul Bazei 95.

Lt. Gabriel Tăbăcaru este acum singurul ofiţer meteorolog al Bazei 95 „Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu”.

„Cum am intrat pe poartă deja ea e doamna căpitan, eu sunt domnul locotenent, şi ne mai vedem doar la briefing şi la debriefing şi uneori, când este vremea rea, mai vine ea în turn să mă mai întrebe: „Mă mai duc la avion, mai are rost?", a mai spus Gabriel Tăbăcaru.