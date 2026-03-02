Live TV

Cursele speciale ale TAROM care ar fi trebuit să repatrieze peste 300 de români din Orientul Mijlociu, amânate pentru luni seară

Imagine cu caracter ilustrativ. Aeroportul Henri Coandă, decolare. Foto Profimedia
Cel mai optimist scenariu

Cursele speciale organizate pentru readucerea în ţară a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu sunt reprogramate pentru seara de 2 martie, anunţă compania Tarom, precizând că transportul terestru şi formalităţile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo şi astfel există riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor. Iniţial, sosirea grupului de români era aşteptată luni dimineaţă, amintește News.ro.

„Cursele speciale organizate pentru readucerea în ţară a peste 300 de români sunt reprogramate pentru seara de 2 martie. Transportul terestru şi formalităţile de frontieră  au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo. În aceste condiţii riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor (out-of-duty), cu potenţial de blocare a operaţiunii curente, dar şi a aeronavelor în Egipt este inevitabil”, transmite compania.

Pe fondul blocajelor la frontiera terestră Israel- Egipt, informaţii comunicate cu întârziere către TAROM,  estimarea timpului de sosire la aeroportul din Cairo al grupurilor de români conduce spre ora 06:00, în cel mai optimist scenariu.

„Pentru cei peste 300 de pasageri, formalităţile de acceptare şi procesare bagaje vor depăşi intervalul minim necesar pentru o decolare în timp util (peste 1 h). În aceste condiţii, riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor, cu potenţial de blocare a aeronavelor în Egipt şi impactarea zborurilor TAROM pe destinaţiile curente (echipaje şi aeronave indisponibile pentru cursele operate în regim curent) este iminent”, precizează reprezentanţii TAROM.

Pentru a evita grăbirea deplasării şi prezentării pasagerilor la aeroport sub presiune – cu risc de blocaje, erori, întârzieri suplimentare sau apariţia unor situaţii tensionate – precum şi impactul asupra operaţiunilor programate, s-a decis amânarea repatrierii şi preluarea grupurilor mâine seară din Cairo, în condiţii operaţionale sigure.

Reprogramarea zborurilor speciale pentru seara de 2 martie, se realizează în coordonare cu autorităţile române, egiptene, Consulatul României la Cairo şi organizatorii de grupuri.

„Compania va efectua zborurile imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condiţiile operaţionale fiind aliniate pentru desfăşurarea în siguranţă a zborurilor. TAROM mulţumeşte pasagerilor pentru înţelegere şi cooperare în această situaţie generată de factori externi transportului aerian”, este mesajul transmis de Tarom.

