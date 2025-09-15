Live TV

Video Curtea Bisericii Negre din Brașov va fi reabilitată, după 150 de ani. Cum va arăta și când ar urma să fie gata lucrările

Data publicării:
biserica neagra brasov
După un secol și jumătate, curtea Bisericii Negre va fi reabilitată cu bani europeni. Sursa foto: captură video Digi24

Curtea Bisericii Negre din Brașov, una dintre cele mai reprezentative construcții gotice din România, va fi reabilitată după un secol și jumătate. Acesta este unul dintre proiectele de reabilitare a monumentelor istorice din Brașov, iar investițiile se ridică la peste 5 milioane de euro. Lucrările vor începe după alegerea constructorului și trebuie finalizate în doi ani.

După un secol și jumătate, curtea Bisericii Negre va fi reabilitată cu bani europeni. Printre altele, va exista iluminat modern și va fi amenajată și o fântână în zona școlii.

Turistă: Ar fi bine, așteptăm! Interiorul îl știu, a fost renovat, recondiționat. Totul este ok, să vedem și pe-aici.

Turist: Ar trebui un decor, cât de cât. Depinde ce materiale o să folosească. Pot folosi niște pietre, care să dea un look autentic.

Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Brașov: Acest proiect face parte din programul municipalității de reabilitare a monumentelor istorice cu fonduri nerambursabile. Pe lângă Biserica Neagră, vom reabilita și Biserica „Sfântul Nicolae” și Bastionul Postăvarilor.

Amenajarea curții Bisericii Negre reprezintă a treia finanțare cu fonduri europene obținută de oraș pentru reabilitarea monumentelor istorice.

Frank Thomas Ziegler, purtător de cuvânt Biserica Neagră din Brașov: Această zonă, curtea Bisericii Negre, o să păstreze aspectul, mai degrabă, al unui parc, aproape cum este acum, dar bineînțeles pus la punct, înfrumusețat.

Lucrările vor începe după alegerea constructorului și trebuie finalizate în doi ani.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

