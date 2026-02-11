Live TV

Curtea de Apel București ar putea da o soluţie în dosarul Nuţu Cămătaru. Pentru ce caz a cerut interlopul reabilitarea judecătorească

Data actualizării: Data publicării:
nutu camataru
Din articol
Dosarele lui Nuțu Cămătaru

Curtea de Apel Bucureşti ar urma să dea, miercuri, o soluţie în dosarul în care cunoscutul interlop Nuţu Cămătaru, pe numele său Ion Balint, a depus, în 6 martie 2025, o cerere de reabilitare judecătorească. Până acum, instanţa a amânat de trei ori pronunţarea în acest dosar. Nuţu Cămătaru, condamnat la cinci ani şi cinci luni de închisoare pentru infracţiuni cu violenţă comise alături de mai multe persoane, între care fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a ieşit din închisoare pe 12 martie 2019.

Cunoscuţii interlopi bucureşteni Nuţu şi Sile Cămătaru au fost trimişi în judecată în iulie 2013, alături de alţi 51 de interlopi, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de violenţă. La acea vreme, procurorii DIICOT au destructurat două dintre cele mai cunoscute grupări infracţionale din Bucureşi, clanurile „Cămătarilor” şi „Sportivilor”, care comiteau infracţiuni de violenţă.

Potrivit anchetatorilor, între anii 2008 şi 2012, membrii celor două clanuri rivale au provocat numeroase conflicte stradale în care au fost folosite inclusiv arme de foc, provocând panică în rândul cetăţenilor şi punându-le acestora vieţile în pericol, cu scopul de a-şi asigura „supremaţia” în Capitală.

Ion Balint a fost condamnat definitiv la cinci ani şi cinci luni de închisoare, fratele său Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a primit cinci ani şi şase luni de închisoare, iar fiul acestuia, Mario Nuţu Balint, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.

Citește și

Termoenergetica îl contrazice pe Daniel Băluță: propunerile făcute de primarul PSD deja există în lege și se aplică

Nuţu Cămătaru a ieşit din închisoare pe 12 martie 2019, în timp ce fratele său, Sile Cămătaru, a fost eliberat condiţionat pe 24 aprilie 2025.

Potrivit legii, o persoană condamnată între cinci şi zece ani de închisoare poate obţine reabilitarea, la cerere, după cinci ani de la executarea pedepsei. O persoană condamnată poate fi reabilitată doar dacă nu a mai săvârşit nicio abatere sau infracţiune în această perioadă şi-a achitat integral cheltuielile de judecată şi obligaţiile civile (despăgubiri către părţile vătămate) stabilite de instanţă.

Dosarele lui Nuțu Cămătaru

Numele lui Nuţu Cămătaru a intrat din nou în atenţia opiniei publice în septembrie 2024, când poliţiştii din Ilfov au descins la locuinţa sa din sectorul 5 al Capitalei, în cadrul unui dosar de urmărire penală în care acesta este suspectat că şi-a însuşit un cal de rasă. La locuinţa lui Nuţu Cămătaru, poliţiştii au găsit mai multe exemplare de animale şi păsări exotice, a căror deţinere de către persoane fizice este interzisă.

În februarie 2025, un pui de cangur a fost filmat pe o stradă din Sectorul 5, în urma verificărilor făcute poliţiştii stabilind că animalul scăpase din curtea lui Nuţu Cămataru, în timp ce îngrijitorul făcea curat.

În urmă cu peste un deceniu, la locuinţa lui Nuţu Cămătari autorităţile au găsit patru lei şi doi urşi, într-o grădină zoologică improvizată în cartierul Ferentari din Capitală. Animalele au fost preluate atunci de către autorităţi.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
4
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
5
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Digi Sport
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
SEP_CCR_ILUSTRATIE_20_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dacian Dragoș rămâne judecător al CCR. Curtea de Apel București sesizează Curtea Constituțională
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Prescrierea dosarelor de corupție, o „coincidență temporală”. Ce spune Inspecția Judiciară după controlul la Curtea de Apel București
ID328654_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
CSM a admis cererea de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, cunoscută pentru episodul „m-a sunat Lia”
CONTROLORI CFR
Ceferiști acuzați că luau șpagă au cerut ajutorul ChatGPT ca să scape de dosare. Ce voiau ei să afle de la Inteligența Artificială
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel Bucureşti amână pentru a treia oară decizia în cazul cererii de suspendare a doi judecători CCR
Recomandările redacţiei
drapel steag spania romania
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa...
Canada Homicides
Atac armat în Canada, la un liceu și o locuință: cel puțin nouă morți...
sofer
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride...
China arme nucleare
Adevăratul risc după „moartea” tratatului „Noul START” dintre SUA și...
Ultimele știri
Întâlnire decisivă la Casa Albă: Netanyahu și Trump discută miercuri viitorul negocierilor nucleare cu Iranul
Donald Trump, învins de Marele Juriu. Instanța a refuzat acuzarea democraţilor care au cerut ca militarii să refuze ordinele ilegale
Britney Spears a vândut drepturile asupra catalogului său muzical pentru circa 200 de milioane de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului...
Fanatik.ro
Dezvăluiri după 35 de ani despre moartea uluitoare a lui Dan Alban. Giovanni Becali: „Puteam fi și eu acolo...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Surpriză de proporții! Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau acțiunile lui Hagi la Farul. De ce renunță...
Adevărul
O adolescentă de 17 ani, bătută și violată de angajatul tatălui său, a murit mâncată de porci după individul...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
O patinatoare olimpică i-a cerut profesorului o amânare la teme pentru că participa la JO de la Milano...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții! Ce i se pregătește lui Cristiano Bergodi, după scandalul de la Cluj
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Medicamentele aparent banale care afectează capacitatea de a conduce și pot atrage probleme la un control...
Newsweek
Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit
Digi FM
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani