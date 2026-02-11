Curtea de Apel București ar putea da o soluţie în dosarul Nuţu Cămătaru. Pentru ce caz a cerut interlopul reabilitarea judecătorească

Curtea de Apel Bucureşti ar urma să dea, miercuri, o soluţie în dosarul în care cunoscutul interlop Nuţu Cămătaru, pe numele său Ion Balint, a depus, în 6 martie 2025, o cerere de reabilitare judecătorească. Până acum, instanţa a amânat de trei ori pronunţarea în acest dosar. Nuţu Cămătaru, condamnat la cinci ani şi cinci luni de închisoare pentru infracţiuni cu violenţă comise alături de mai multe persoane, între care fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a ieşit din închisoare pe 12 martie 2019.



Cunoscuţii interlopi bucureşteni Nuţu şi Sile Cămătaru au fost trimişi în judecată în iulie 2013, alături de alţi 51 de interlopi, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de violenţă. La acea vreme, procurorii DIICOT au destructurat două dintre cele mai cunoscute grupări infracţionale din Bucureşi, clanurile „Cămătarilor” şi „Sportivilor”, care comiteau infracţiuni de violenţă.

Potrivit anchetatorilor, între anii 2008 şi 2012, membrii celor două clanuri rivale au provocat numeroase conflicte stradale în care au fost folosite inclusiv arme de foc, provocând panică în rândul cetăţenilor şi punându-le acestora vieţile în pericol, cu scopul de a-şi asigura „supremaţia” în Capitală.

Ion Balint a fost condamnat definitiv la cinci ani şi cinci luni de închisoare, fratele său Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a primit cinci ani şi şase luni de închisoare, iar fiul acestuia, Mario Nuţu Balint, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.

Nuţu Cămătaru a ieşit din închisoare pe 12 martie 2019, în timp ce fratele său, Sile Cămătaru, a fost eliberat condiţionat pe 24 aprilie 2025.

Potrivit legii, o persoană condamnată între cinci şi zece ani de închisoare poate obţine reabilitarea, la cerere, după cinci ani de la executarea pedepsei. O persoană condamnată poate fi reabilitată doar dacă nu a mai săvârşit nicio abatere sau infracţiune în această perioadă şi-a achitat integral cheltuielile de judecată şi obligaţiile civile (despăgubiri către părţile vătămate) stabilite de instanţă.

Dosarele lui Nuțu Cămătaru

Numele lui Nuţu Cămătaru a intrat din nou în atenţia opiniei publice în septembrie 2024, când poliţiştii din Ilfov au descins la locuinţa sa din sectorul 5 al Capitalei, în cadrul unui dosar de urmărire penală în care acesta este suspectat că şi-a însuşit un cal de rasă. La locuinţa lui Nuţu Cămătaru, poliţiştii au găsit mai multe exemplare de animale şi păsări exotice, a căror deţinere de către persoane fizice este interzisă.



În februarie 2025, un pui de cangur a fost filmat pe o stradă din Sectorul 5, în urma verificărilor făcute poliţiştii stabilind că animalul scăpase din curtea lui Nuţu Cămataru, în timp ce îngrijitorul făcea curat.



În urmă cu peste un deceniu, la locuinţa lui Nuţu Cămătari autorităţile au găsit patru lei şi doi urşi, într-o grădină zoologică improvizată în cartierul Ferentari din Capitală. Animalele au fost preluate atunci de către autorităţi.

