Ciprian Pintea. Foto: Inquam Photos / George Călin

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat, luni, 19 ianuarie, o decizie definitivă în cazul senatorului Paul Ciprian Pintea, respingând ca nefondat, apelul acestuia.

Pintea fusese condamnat pentru conducere fără permis şi ulterior fusese prins din nou la volan, deşi nu avea dreptul.

Pintea a făcut apel la o hotărâre a instanţei supreme care îl condamnase la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru conducerea unui autovehicul deşi avea suspendat acest drept.

Totodată, instanţa supremă a respins, din acelaşi motiv, şi apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

„Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de apelantul intimat inculpat Pintea Paul-Ciprian împotriva sentinţei nr. 279 din data de 17 iunie 2025, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, în dosarul nr. 3554/337/2024”, se arată în soluţia pe scurt a instanţei supreme.

ICCJ îl obligă pe Pintea la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

De asemenea, ICCJ a mai stabilit ca senatorul să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, la Primăria Zalău sau la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău.

Paul Ciprian Pantea a intrat în Parlament pe listele POT în toamna anului trecut, în prezent fiind senator neafiliat. El a intrat în atenţia publică după ce în CV-ul său oficial au fost sesizate mai multe nereguli referitoare la studii. În biografia de pe site-ul Senatului, Pintea susţinea, conform HotNews, că a făcut Liceul Mihai Viteazul din Zalău (Liceul Tehnologic Mihai Viteazul, n.r.) între 2000 şi 2004. În septembrie 2000, când începea anul şcolar, acesta avea 12 ani şi 10 luni. Ulterior, şi-a schimbat datele, a trecut alţi ani pentru perioada liceului: 2001-2005, „pe care l-a absolvit cu diploma de bacalaureat”.

O altă informaţie care apare modificată din CV-ul său este cea referitoare la cursurile realizate după liceu, mai exact la două decenii după. Acesta a menţionat, iniţial, că în 2024 a început cursuri online „business management” – tip Cambridge la „Academic Singles” – Business Academy. După ce mai mulţi utilizatori Facebook au atras atenţia că Academic Singles este numele unui serviciu de dating online, acesta a scos respectiva menţiune din CV.

 

