Live TV

Video Custodia unui câine, disputată în instanță: fostul proprietar l-a acuzat pe actualul stăpân de neglijență. Ce a decis judecătorul

Data publicării:
Cropped,Image,Of,Handsome,Young,Man,With,Labrador,Outdoors.,Man
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Un bărbat din Cluj a cerut în instanță custodia câinelui pe care l-a dat spre adopție în urmă cu mai mulți ani. Acesta le-a spus judecătorilor că animalul este grav bolnav și că nu ar fi îngrijit corespunzător de actualul stăpân.

Conflictul juridic neobișnuit a ajuns pe masa judecătorilor din Cluj. Doi bărbați s-au luptat pentru custodia unui câine în vârstă de 11 ani. Fostul proprietar, care l-a adoptat în 2014, l-a acuzat pe actualul stăpân de neglijență gravă și a solicitat să preia temporar câinele, susținând că patrupedul suferă de afecțiuni grave, potrivit jurnalistei Digi24 Bianca Timșa.

Acesta chiar i-a oferit actualului proprietar 1.000 de euro pentru returnarea câinelui, însă propunerea nu a fost acceptată. Actualul proprietar respinge acuzațiile, iar verificările oficiale arată că animalul este bine îngrijit.

Instanța a decis menținerea custodiei în favoarea actualului proprietar și a motivat că nu ar exista dovezi privind un pericol real pentru sănătatea câinelui.

Un caz similar a avut loc în Oradea, unde judecătorii au împărțit custodia unui câine între doi foști soți soți, iar în acest caz patrupedul a fost tratat asemenea unui copil.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
2
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Cabinet meeting of the Federal Government
4
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Afirmația care spune totul despre caracterul Emmei Răducanu
Digi Sport
Afirmația care spune totul despre caracterul Emmei Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
furtuna ploaie vreme rece
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și...
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.
Care este salariul unui director de sănătate publică și de ce nu vor...
INUNDATII CONSTANTA, ploi
Măsuri de urgență în Constanța, Călărași și Ialomița: autoritățile au...
Ultimele știri
Viktor Orban lansează noi acuzații la adresa lui Volodimir Zelenski. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Budapesta
Lovitură pentru Rusia, după ce Ungaria și-a retras veto-ul. Decizie dură a UE, motivată de operațiunile de sabotaj ale Moscovei
Dronele ucrainene au lovit rafinăria din Tiumen, 2.000 de km în interiorul Rusiei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Casa Albă
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care funcționează instanțele de judecată
Telegram
Aplicația Telegram a fost amendată în Rusia cu 3,5 milioane de ruble. Cum își motivează autoritățile decizia
alexandru rogobete
Reacția lui Alexandru Rogobete, după ce fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca a amenințat că îl dă în judecată
Viorel Pasca bunul samaritean
Cazul „azilelor” sociale din Bihor, dezvăluit de Digi24. Ce spune raportul corpului de control al Ministerului Muncii
INSTANT_CG_PARCHET_IESIRE_026_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Ce pedeapsă riscă fostul candidat la Președinție
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Simpson, declarații sincere la 45 de ani: „În tinerețe mă îmbrăcam pentru bărbați. Acum o fac doar...
Cancan
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie cine erau cei 3 muschetari...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Când vin ninsorile în București. Meteorologii au stabilit data probabilă a primului strat de zăpadă
Digi FM
Irina Columbeanu, dezvăluiri despre relația cu Mr. Pink, actualul partener al mamei ei: „Vorbesc zilnic cu...
Digi Sport
De ce a murit, de fapt, Felix Baumgartner! Ce a arătat ancheta
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Detaliul ascuns care trăda nesiguranța lui Keith Urban lângă Nicole Kidman. O creatoare de conținut l-a...
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos