Un bărbat din Cluj a cerut în instanță custodia câinelui pe care l-a dat spre adopție în urmă cu mai mulți ani. Acesta le-a spus judecătorilor că animalul este grav bolnav și că nu ar fi îngrijit corespunzător de actualul stăpân.

Conflictul juridic neobișnuit a ajuns pe masa judecătorilor din Cluj. Doi bărbați s-au luptat pentru custodia unui câine în vârstă de 11 ani. Fostul proprietar, care l-a adoptat în 2014, l-a acuzat pe actualul stăpân de neglijență gravă și a solicitat să preia temporar câinele, susținând că patrupedul suferă de afecțiuni grave, potrivit jurnalistei Digi24 Bianca Timșa.

Acesta chiar i-a oferit actualului proprietar 1.000 de euro pentru returnarea câinelui, însă propunerea nu a fost acceptată. Actualul proprietar respinge acuzațiile, iar verificările oficiale arată că animalul este bine îngrijit.

Instanța a decis menținerea custodiei în favoarea actualului proprietar și a motivat că nu ar exista dovezi privind un pericol real pentru sănătatea câinelui.

Un caz similar a avut loc în Oradea, unde judecătorii au împărțit custodia unui câine între doi foști soți soți, iar în acest caz patrupedul a fost tratat asemenea unui copil.

