Cutremur în România. INFP a revizuit magnitudinea cutremurului la 5,8 pe scara Richter

Un cutremur puternic s-a simțit la ora 3.38 în mai multe zone din România. INFP a anunțat inițial că magnitudinea cutremurului a fost 5,7. Aceasta a fost revizuită însă, în scurt timp la magnitudinea de 5,8 pe scara Richter. Potrivit emsc-csem.org, cutremurul s-a simțit în Bulgaria, Republica Moldova și la granița cu Ucraina.

UPDATE 3.18 Este cel mai puternic cutremur din România din 2014 încoace. ISU a plecat în recunoaștere în București, conform procedurilor. Nu au fost înregistrate apeluri la 112 și din fericire, cel puțin până în acest moment, nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 3.15 - Seismul a fost urmat de o replică de 3,1 pe scara Richter. Din fericire nu au fost înregistrate pagube sau victime.

UPDATE 3.10 (Cutremurul a avut loc la ora locală 3.38. Între timp România a trecut la ora de iarnă) - INFP a revizuit magnitudinea și adâncimea cutremurului: „Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 28/10/2018 la ora 03:38:11(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 5.8 pe scara Richter, la adancimea de 150km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de VI grad(e) Mercalli. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(17km), Covasna(33km), Întorsura Buzăului(37km), Târgu Secuiesc(48km), Vălenii de Munte(53km)”

ȘTIRE INIȚIALĂ - „Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:In ziua de 28/10/2018 la ora 03:38:06(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Covasna un cutremur cu magnitudinea 5.7 pe scara Richter, la adancimea de 200km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Covasna(24km), Nehoiu(28km), Întorsura Buzăului(34km), Târgu Secuiesc(38km), Slănic-Moldova(54km)”, potrivit Institutului Național de Fizica Pământului.

