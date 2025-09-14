Live TV

Cutremur în România, duminică după-amiază

Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs duminică, la ora 14:39:04, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 149,8 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 57 km nord-vest de Buzău, 59 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 59 km vest de Focşani, 65 km est de Braşov, 77 km nord-est de Ploieşti.

Este al doilea seism înregistrat azi, primul avînd loc la ora 02:22:14, tot în zona Vrancea, Buzău, cu magnitudinea 3,3, la adâncimea de 141,3 km.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe scara Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gnshgns
1
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
erika kirk
2
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
profimedia-0953970736
3
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
cutie postala
4
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav...
Kash Patel (C) speaks during a press conference
5
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea...
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
Digi Sport
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Ministrul Apărării: „Piloții au avut aprobarea de a doborî ținta. Au...
kaja kallas face declaratii
Șefa diplomației UE reacționează la încălcarea spaţiului aerian...
radu oprea
„Plafonarea la alimentele de bază trebuie menținută”, spune...
drona militara
Ministrul ceh de Externe, despre drona care a încălcat spațiul aerian...
Ultimele știri
Peste 1.000 de candidaţi cu legături cu războiul din Ucraina participă la alegerile locale şi regionale din Rusia
Ce măsuri a anunțat Bulgaria după ce o dronă a încălcat spațiul aerian românesc
Valentin Jucan (CNA): După alegeri, am văzut că dezinformarea a devenit mai sofisticată. Există și o platformă care nu cooperează
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur de magnitudine 5,2 pe insula grecească Evia. Ce spun experții despre eventuale replici
Încă un cutremur a lovit Afganistanul. Foto: Profimedia
Afganistanul, lovit de un al treilea cutremur major
Răniți în urma seismului din estul Afganistanului. Foto: Profimedia
Un nou cutremur a zguduit Afganistanul, după seismul de la sfârșitul lui august care a ucis peste 1.400 de persoane
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, marți. În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a avut
napoli
Un cutremur s-a produs lângă Napoli, într-o zonă vulcanică
Partenerii noștri
Pe Roz
Irina Columbeanu, pe urmele mamei sale. Grațioasă și sigură pe ea, a defilat ca model la Cluj și a savurat...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Care este cel mai mare viciu al lui Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu s-a abținut nici la Asia Express, din ce...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Fiul unui fost mare fotbalist, suspect într-un accident în Primăverii! A lovit o femeie și a fugit de la fața...
Adevărul
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Playtech
Iluzie optică. Tu poţi observa bufniţa ascunsă în imaginea de mai jos?
Digi FM
Se filma la volan, în timp ce cânta o piesă a lui Britney Spears, dar a prins momentul când s-a răsturnat cu...
Digi Sport
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
Pro FM
"Am luat bătaie cu mătura la prima oră". Lidia Buble, agresată în București, în timp ce făcea un gest frumos...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său l-a...
Newsweek
După apariția CASS la pensie, o nouă lovitură pentru pensionari. Rămân cu mai puțini bani în buzunar
Digi FM
Operație ca într-un film SF. Un dinte i-a fost implantat în ochi și și-a recuperat vederea după 20 de ani de...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea