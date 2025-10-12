Cutremur în România, duminică seara

Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 a avut loc duminică, la ora 20:48, în zona seismică Vrancea, Buzău, a anunțat Institutul Național pentru Fizica Pământului (INCDFP).



„În ziua de 12 Octombrie 2025, la ora 20:48:22 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, BUZĂU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3,7, la adâncimea de 121.6 km”, potrivit sursei citate.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50 km NV de Buzău, 60km V de Focșani, 65 km SE de Sfântu-Gheorghe, 68km E de Brașov și 71 km NE de Ploiești.

Editor : C.S.