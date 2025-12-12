Live TV

Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri

seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România. FOTO: Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc în regiunea seismică Vrancea, la o adâncime de 87,7 km, la ora 03:54, și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47km V de Focşani, 64km N de Buzău, 64km E de Sfântu-Gheorghe, 76km E de Braşov, 94km NE de Ploieşti, 100km de Bacău.

Un alt cutremur cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter a avut loc joi în România. S-a produs în zona seismică Vrancea-Buzău, la o adâncime de 12 km, la ora 13:36, în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Buzău, 60km NE de Ploieşti, 66km SV de Focşani, 71km SE de Braşov, 73km SE de Sfântu-Gheorghe, 93km NE de Târgovişte.

În luna decembrie, în România s-au produs opt cutremure cu magnitudini între 2 şi 3,5. Cele mai mari cutremure din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, s-au produs pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

În 2024, cel mai însemnat cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

