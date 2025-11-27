Cutremur în România, joi dimineața

Un cutremur a avut loc joi dimineața zona seismică Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului.

Potrivit INFP, „în ziua de 27 noiembrie 2025, la ora 09:09:55 (ora locală a României), s-a produs un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 111.1 km”

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km NV de Buzău, 64km SV de Focșani, 66km NE de Ploiești, 66km SE de Sfântu-Gheorghe, 67km E de Brașov, 97km NE de Târgoviște.

Editor : M.B.