Cutremur în România, joi dimineața Data publicării: 27.11.2025 10:24 Cutremur în România. FOTO: Profimedia Images Un cutremur a avut loc joi dimineața zona seismică Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului. Potrivit INFP, „în ziua de 27 noiembrie 2025, la ora 09:09:55 (ora locală a României), s-a produs un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 111.1 km"Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km NV de Buzău, 64km SV de Focșani, 66km NE de Ploiești, 66km SE de Sfântu-Gheorghe, 67km E de Brașov, 97km NE de Târgoviște. Editor : M.B. Etichete: cutremur vrancea zona seismica infp Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News