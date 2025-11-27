Live TV

Cutremur în România, joi dimineața

Data publicării:
seismograf
Cutremur în România. FOTO: Profimedia Images

Un cutremur a avut loc joi dimineața zona seismică Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului.

Potrivit INFP, „în ziua de 27 noiembrie 2025, la ora 09:09:55 (ora locală a României), s-a produs un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 111.1 km”

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km NV de Buzău, 64km SV de Focșani, 66km NE de Ploiești, 66km SE de Sfântu-Gheorghe, 67km E de Brașov, 97km NE de Târgoviște.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
3
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
om in vant si ninsoare
4
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
5
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Digi Sport
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Santorini, Grecia
Cercetătorii au descoperit cu ajutorul inteligenței artificiale ce a declanșat miile de cutremure din Santorini
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în Vrancea, duminică la prânz. Ce magnitudine a anunțat Institutul pentru Fizica Pământului
omeni speriat pe strada in ghaka, bangladesh, dupa cutremur
Cel puţin nouă morţi şi 300 de răniţi în Bangladesh, după un cutremur de magnitudine 5,5
mana care se sprijina pe o hartie cu masuratori de seismograf
Cutremur în România, vineri dimineață
seismograf care inregistreaza un cutremur
Alertă de tsunami în nordul Japoniei după un cutremur cu magnitudinea de 6,7
Recomandările redacţiei
lia savonea csm inquam photos octav ganea 20190705135110_OGN_2581-01
Șefa ÎCCJ, vot împotriva reformei pensiilor magistraților la ședința...
barbat, frig, iarna
Efectele ciclonului Adel în România: Vremea se răcește în toată țara...
donald trump
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski: garanții de...
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară păstrează ținta de deficit de...
Ultimele știri
Hidroelectrica anunţă că nu a numit un nou director general: „Niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor”
Avertismentul șefului armatei SUA: Rusia produce mai multe rachete decât are nevoie „Pierdeți și trebuie să acceptați acordul”
Ministerul Economiei extinde perioada de înscriere în programul Start-Up Nation
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna decembrie 2025. Leii primesc sprijin financiar, Scorpionii strălucesc fără să facă prea mare...
Cancan
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce...
Fanatik.ro
„Contravine legislației europene!”. Mihai Stoica iese la atac după adoptarea Legii Novak în sport
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să...
Adevărul
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a...
Playtech
Cât impozit plăteşti când vinzi o casă sau un apartament: ghid complet pentru vânzător
Digi FM
Fiica Ronei Hartner, cea care a primit averea artistei, împlinește 18 ani în ianuarie. Cum arată acum...
Digi Sport
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Jurnaliști îmbrânciți la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul...
Newsweek
Statul plătește anual 3.140.000.000€ pensii speciale pentru care nu s-a contribuit. Cine sunt privilegiații?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...