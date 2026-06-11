Cutremur în România, joi dimineaţa

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,6 s-a produs joi dimineaţa, la ora locală 1:58, în judeţul Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 119,4 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 68 km est de Sfântu-Gheorghe, 78 km est de Braşov şi 92 km nord-est de Ploieşti.

De la începutul lunii iunie, în România s-au produs opt cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 3,6 pe Richter.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

Editor : C.S.