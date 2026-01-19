Live TV

Cutremur în România, luni dimineața

Cutremur produs în România. Foto: Profimedia Images

Un cutremur cu magnitudinea 3.0 a avut loc în zona seismică Vrancea, luni dimineața, anunță Institutul pentru Fizica Pământului.

Seismul s-a produs la ora 09:31, la adâncimea de 100.1 kilometri.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 28km NV de Focșani, 73km N de Buzău, 78km SV de Bârlad, 83km E de Sfântu-Gheorghe, 83km S de Bacău, 98km E de Brașov”, potrivit INCDFP.

