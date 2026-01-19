Cutremur în România, luni dimineața Data publicării: 19.01.2026 11:38 Cutremur produs în România. Foto: Profimedia Images Un cutremur cu magnitudinea 3.0 a avut loc în zona seismică Vrancea, luni dimineața, anunță Institutul pentru Fizica Pământului. Seismul s-a produs la ora 09:31, la adâncimea de 100.1 kilometri.„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 28km NV de Focșani, 73km N de Buzău, 78km SV de Bârlad, 83km E de Sfântu-Gheorghe, 83km S de Bacău, 98km E de Brașov”, potrivit INCDFP. Editor : M.B. Etichete: cutremur vrancea zona seismica incdfp Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de... 2 Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e... 3 O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde... 4 Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul... 5 Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...