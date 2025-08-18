Live TV

Cutremur în România, luni dimineața

Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ.
Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

 Un cutremur slab, cu magnitudinea 3, s-a produs luni, la ora 3:15, în judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 126,6 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 32 km vest de Focşani, 55 km nord de Buzău, 81 km est de Sfântu-Gheorghe, 91 km est de Braşov, 94 km sud-vest de Bârlad şi 98 km nord-est de Ploieşti.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

