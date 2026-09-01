Cutremur în România, marţi dimineaţă

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs, marţi, în judeţul Vrancea, la ora 9:54, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a înregistrat la adâncimea de 30 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 18 km sud de Focşani, 56 km nord de Buzău, 85 km sud de Bârlad, 88 km sud de Galaţi, 91 km sud de Brăila şi 94 km est de Sfântu-Gheorghe, potrivit INCDFP.

De la începutul lunii august, în România au avut loc zece cutremure, cu magnitudini cuprinse între 3 şi 4,5 pe Richter.

Cel mai important cutremur din acest an a avut magnitudinea de 4,5 grade pe Richter şi s-a înregistrat în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

Editor : B.P.