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Cutremur în România, marţi dimineaţă

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Foto: Profimedia Images
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Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,1, s-a produs marţi dimineaţa, la ora locala 05:42, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 79,5 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48 km sud de Focşani, 69 km sud de Buzău, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 75 km est de Braşov, 98 km nord-est de Ploieşti şi 95 km sud de Bacău.

De la începutul lunii octombrie, în România s-au produs 18 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,8 pe Richter.

Cel mai puternic seism din acest an, de magnitudine 4,8, a avut loc în data de 19 octombrie, în judeţul Buzău, potrivit Agerpres.

Editor : B.P.

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