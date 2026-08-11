Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București

Un cutremur de magnitudine 4,3 s-a produs marți seară, la ora 20:21, în zona seismică Vrancea, anunță Institutul Național pentru Fizica Pământului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ISU București-Ilfov a emis un mesaj în care sfătuiește populația să-și păstreze calmul.

ACTUALIZARE 21:17 Institutul Național pentru Fizica Pământului a revizuit intensitatea și adâncimea la care s-a produs cutremurul.

Potrivit datelor revizuite, seismul a avut magnitudinea 4,3 și s-a produs la o adâncime de 133,2 km.

Știrea inițială

„În ziua de 11 August 2026 la ora 20:21:16 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adâncimea de 140.0km”, potrivit INFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52km SE de Sfantu-Gheorghe, 57km E de Brasov, 62km S de Buzau, 66km S de Focsani, 76km N de Ploiesti.

Inpectoratul pentru Situații de Urgență ISU București-Ilfov a emis un mesaj în care sfâtuiește populația să-ți păstreze calmul, pentru că pot apărea replici.

„Cutremur Atenție!

În urmă cu puțin timp s-a produs un cutremur. Păstrați-vă calmul, pot urma replici ale cutremurului. În acest moment efectuăm recunoașteri în teren, pentru a identifica posibile consecințe. Nu sunt înregistrate apeluri la numărul de urgență 112.

Detalii privind modul de comportare înainte de cutremur, în timpul cutremurului și după eveniment regăsiți pe platforma națională www.fiipregatit.ro, sursa oficială pentru informare în pregătirea pentru situații de urgență din România”, a transmis ISU București.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.P.