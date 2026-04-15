Cutremur în România, miercuri dimineaţa

Institutul pentru Fizica Pământului anunță că un cutremur cu magnitudine 3,3 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 5:53, în zona seismică Vrancea.

Seismul a avut loc la adâncimea de 125,4 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km S de Focșani, 61km S de Buzău, 64km E de Sfântu-Gheorghe, 74km E de Brașov, 90km NE de Ploiești, potrivit INCDFP.

Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc în 26 februarie, în zona seismică Vrancea, și a avut magnitudinea 4,5.

