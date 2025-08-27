Cutremur în România, miercuri seara Data publicării: 27.08.2025 21:18 Un nou cutremur a avut loc în România. Foto: Profimedia Un cutremur a avut loc miercuri seara în zona seismică Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului. „În ziua de 27 august 2025, la ora 20:47:38 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 85.0 km”, potrivit INCDFP.Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 33km V de Focșani, 67km N de Buzău, 76km E de Sfântu-Gheorghe, 88km SV de Bârlad, 90km E de Brașov, 91km S de Bacău. Editor : M.B. Etichete: cutremur vrancea incdfp sona seismica Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și... 2 Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război... 3 Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de... 4 Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat... 5 Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...