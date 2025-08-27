Cutremur în România, miercuri seara

Un cutremur a avut loc miercuri seara în zona seismică Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului.

„În ziua de 27 august 2025, la ora 20:47:38 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 85.0 km”, potrivit INCDFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 33km V de Focșani, 67km N de Buzău, 76km E de Sfântu-Gheorghe, 88km SV de Bârlad, 90km E de Brașov, 91km S de Bacău.

