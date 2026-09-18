Cutremur în România, vineri dimineaţă

Un cutremur slab cu magnitudinea de 3,1 s-a produs vineri dimineaţa, la ora locală 4:09, în zona Moldovei, judeţul Suceava, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), citate de Agerpres.



Seismul a avut loc la adâncimea de 21,4 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 34 km sud de Suceava, 58 km sud de Piatra Neamţ, 65 km sud de Botoşani şi 87 km sud de Roman.



De la începutul lunii septembrie, în România s-au produs 12 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,1 pe Richter.



Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

Editor : M.C