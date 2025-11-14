Cutremur în România, vineri dimineață Data publicării: 14.11.2025 09:10 Un nou cutremur a avut loc în România. Foto: Profimedia Un cutremur cu magnitudinea 2.9 s-a produs vineri dimineață, în zona seismică Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului. „În ziua de 14 Noiembrie 2025, la ora 07:32:51 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 118.6 km”, potrivit INCDFP.Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km NV de Buzău, 64km NE de Ploiești, 64km SV de Focșani, 69km E de Brașov, 69km SE de Sfântu-Gheorghe, 96km NE de Târgoviște. Editor : M.B. Etichete: cutremur vrancea zona seismica incdfp Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această... 2 Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură... 3 Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea... 4 O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor... 5 Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie