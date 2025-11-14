Cutremur în România, vineri dimineață

Un cutremur cu magnitudinea 2.9 s-a produs vineri dimineață, în zona seismică Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului.

„În ziua de 14 Noiembrie 2025, la ora 07:32:51 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 118.6 km”, potrivit INCDFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km NV de Buzău, 64km NE de Ploiești, 64km SV de Focșani, 69km E de Brașov, 69km SE de Sfântu-Gheorghe, 96km NE de Târgoviște.

