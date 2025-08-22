Live TV

Cutremur în România, vineri după-amiază

Un cutremur de mică adâncime s-a produs în această după-amiază, anunță Institutul pentru Fizica Pământului.

„În ziua de 22 august 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României), s-a produs în Oltenoa, Gorj, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 15.0 km”, anunță INCDFP.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km NV de Târgu Jiu, 67km S de Hunedoara, 73km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81km S de Deva, 93km V de Râmnicu Vâlcea”, mai spun seismologii.

