Cutremur în România, vineri seara

Un cutremur slab s-a produs vineri seara în zona seismică Vrancea, anunță Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

„În ziua de 30 ianuarie 2026, la ora 19:31:54 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adâncimea de 116.4 km”, potrivit site-ului INCDFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 35km V de Focșani, 63km N de Buzău, 75km E de Sfântu-Gheorghe, 87km E de Brașov, 93km SV de Bârlad, 95km S de Bacău.

Editor : M.B.