Cutremur în România, duminică dimineață

Un cutremur cu magnitudine 4,2 s-a produs duminică dimineaţă, în zona Vrancea.

„În ziua de 24 August 2025, la ora 07:15:17 (ora locală a României), s-a produs în zona seisică Vrancea, Vrancea, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 107,7 km”, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36 km vest de Focşani, 64 km nord de Buzău, 74 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km est de Braşov, 92 km sud-vest de Bârlad, 94 km sud de Bacău.

Cel mai recent cutremur cu magnitudine peste 4 s-a produs în Vrancea în 11 mai.

Vineri, un cutremur de magnitudine similară a avut loc în Gorj, însă la o adâncime de doar 13.8 km.

