Cutremur în Vrancea, sâmbătă la prânz

Cutremur în România. FOTO: Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs sâmbătă la prânz în zona seismică Vrancea, la 35 de kilometri de Focșani, anunță Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la ora locală 11:51:54, la adâncimea de 70 de km, potrivit INCDFP.

Cutremurul a avut loc la 35 km Vest de Focşani, 73 km Nord de Buzău, 75 km Est de Sfântu-Gheorghe, 84 km Sud-Vest de Bârlad, 84 km Sud de Bacău, 91 km Est de Braşov.

De la începutul lunii ianuarie, în România s-au produs 14 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3 grade.