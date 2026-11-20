Cutremurul cu magnitudine de 5,7, care a avut loc în noapte de marți spre miercuri în zona seismică Vrancea, a afectat mai multe clădiri ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Pereții au crăpat în sălile de curs ale mai multor facultăți. Probleme au fost observate și la un liceu din oraș.

Clădirea Facultății de Economie și Știința Afacerilor a fost construită în anii '70. În urma cutremurului din noaptea de marți spre miercuri au apărut fisuri, atât la parter, cât și la etaj.

„Acesta este un laborator de neuromarketing, peretele din față, care este fisurat, perete comun cu aula Virgil Madgearu, și ea fisurată”, a declarat Ludmila Daniela Manea, prorector la Facultatea de Economie și Administarea Afacerilor.

Situația este identică și la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor.

„Din punct de vedere al structurii clădirii, așa cum ați putut vedea, au fost anumite zone, unele pe care cred eu că sunt și din zona de rezistență, așa cum am discutat cu tehnicul”, a afirmat și Cristian Dima, decan al Facultății de Știința si Inginerie Alimentară.

Reprezentanții universității au identificat și alte spații cu probleme.

Marius Țuca, purtător de cuvânt al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a spus că „sunt mai multe corpuri” afectate. „Sunt ceva mai vechi, nu există deocamdată riscuri. Studenții o să intre la cursuri”, a precizat el.

Cutremurul a afectat și Liceul „Emil Racoviță” din Galați.

„Eu am făcut fotografii, am trimis adresa și către Primăria Galați, le-am spus că bucăți de tencuială au căzut și vedem ce spun ei”, a declarat directorul școlii, Delia Humelnicu.