Valul de ger a făcut ca aerul pe care îl respiră românii care trăiesc la oraș să fie tot mai poluat. Centralele care asigură încălzirea în locuințe funcționează aproape permanent. În plus, praful și emisiile toxice provenite de la mașini contribuie și ele la calitatea deficitară a aerului. Cei mai afectați sunt copiii, bătrânii și persoanele cu afecțiuni cronice, atrag atenția medicii.

„Calitatea aerului a început să se înrăutățească mai întâi în vestul țării, iar fenomenul s-a extins apoi cu rapiditate în toate regiunile. Specialiștii de la Protecția Mediului spun că atât timp cât vremea va fi geroasă, aerul rămâne poluat”, transmite jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi.

Valori semnificative de poluare a aerului sunt evidente mai ales în marile orașe.

„În sezonul rece, indicele general de calitate a aerului, în majoritatea stațiilor de monitorizare, este dat de poluantul particule în suspensie. Sursa principală de emisie a acestui poluant este încălzirea rezidențială. Se mai adaugă, desigur, emisiile din trafic”, explică directorul Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Iași, Galea Temneanu.

Multe stații de monitorizare a calității aerului din țară arată un nivel ridicat de poluare. Oamenii ieșiți la plimbare spun că simt disconfortul.

„Se simte, pentru că dă o stare de tuse imediat, fără să fii răcit, fără nimic”, spune o femeie.

„Aer curat, dar nu-i curat. Cu cât a venit gerul, cu atât mai mult am simțit noxele mai puternic”, mărturisește altcineva.

„Paradoxal, se simte mai tare decât pe caniculă”, constată o altă doamnă.

„Avem purificator de aer”, spune cineva.

„Renunțăm la mașina personală cât mai mult, cât se poate. La încălzire nu putem renunța, că nu putem sta în frig”, concluzionează altcineva.

Cei mai afectați de cantitățile mari de praf și de emisii toxice din atmosferă, spun medicii, sunt copiii, bătrânii și persoanele cu afecțiuni cronice.

