Live TV

Video „Dă o stare de tuse, fără să fii răcit”. Consecința zilelor geroase: aerul din orașe, mult mai poluat. Cine sunt principalii afectați

Data publicării:
femeie cu masca poluare
Multe stații de monitorizare a calității aerului din țară arată un nivel ridicat de poluare. Foto: Guliver/Getty Images

Valul de ger a făcut ca aerul pe care îl respiră românii care trăiesc la oraș să fie tot mai poluat. Centralele care asigură încălzirea în locuințe funcționează aproape permanent. În plus, praful și emisiile toxice provenite de la mașini contribuie și ele la calitatea deficitară a aerului. Cei mai afectați sunt copiii, bătrânii și persoanele cu afecțiuni cronice, atrag atenția medicii.

„Calitatea aerului a început să se înrăutățească mai întâi în vestul țării, iar fenomenul s-a extins apoi cu rapiditate în toate regiunile. Specialiștii de la Protecția Mediului spun că atât timp cât vremea va fi geroasă, aerul rămâne poluat”, transmite jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi.

Valori semnificative de poluare a aerului sunt evidente mai ales în marile orașe.

„În sezonul rece, indicele general de calitate a aerului, în majoritatea stațiilor de monitorizare, este dat de poluantul particule în suspensie. Sursa principală de emisie a acestui poluant este încălzirea rezidențială. Se mai adaugă, desigur, emisiile din trafic”, explică directorul Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Iași, Galea Temneanu.

Multe stații de monitorizare a calității aerului din țară arată un nivel ridicat de poluare. Oamenii ieșiți la plimbare spun că simt disconfortul.

„Se simte, pentru că dă o stare de tuse imediat, fără să fii răcit, fără nimic”, spune o femeie.

„Aer curat, dar nu-i curat. Cu cât a venit gerul, cu atât mai mult am simțit noxele mai puternic”, mărturisește altcineva.

„Paradoxal, se simte mai tare decât pe caniculă”, constată o altă doamnă.

„Avem purificator de aer”, spune cineva.

„Renunțăm la mașina personală cât mai mult, cât se poate. La încălzire nu putem renunța, că nu putem sta în frig”, concluzionează altcineva.

Cei mai afectați de cantitățile mari de praf și de emisii toxice din atmosferă, spun medicii, sunt copiii, bătrânii și persoanele cu afecțiuni cronice.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
4
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
5
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ger in solarii legume
Lovitura primită de agricultori odată cu gerul care s-a abătut peste România: costuri duble pentru încălzirea solariilor
Mașină a Poliției. Imagine cu caracter ilustrativ.
Copil de 4 ani, găsit plimbându-se singur pe stradă, după ce mama îl lăsase la grădiniţă: „Am sunat eu şi abia atunci au realizat”
N11 BARJA SCUFUNDATA VO 130126_00225
Alertă pe Dunăre: 2 barje cu îngrășăminte chimice s-au scufundat la Zimnicea și Giurgiu. Autoritățile monitorizează riscul de poluare
oameni pe strada in ninsoare
Cum va fi vremea în zilele următoare: ANM anunță o încălzire temporară, urmată de un episod sever de ger
ger frig termometru gettyimages
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. ANM anunță perioade cu ger până aproape de jumătatea lui februarie
Recomandările redacţiei
Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day
Decizie cu impact major: ce riscă și ce poate câștiga economia...
Conceptual representation, with wooden pawns, of corporate layoffs. Concept of layoffs, staff cuts, and mass layoffs
Proiectul de lege privind tăierile din administrația centrală și...
Montevideo Logistics Port
Economist: „Acordul UE-Mercosur e o gură de oxigen pentru economia...
Euro
Înșelătoria platformelor online de „investiții”. Ce putem învăța din...
Ultimele știri
Cazul Sorina Pintea: Înalta Curte, așteptată să decidă în cazul fostei ministre a Sănătății, condamnate pentru luare de mită
Donald Trump, filmat când arată degetul mijlociu unui protestatar, la o fabrică în Detroit
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală...
Fanatik.ro
În ce condiții s-ar putea organiza referendumul pentru unirea României cu Republica Moldova, dorit de Maia...
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
Câți bani ar câștiga statul dacă s-ar impozita prostituția. Suma pe care practicantele celei mai vechi...
Adevărul
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat
Playtech
De la -20 la 10 grade Celsius. Meteorologii anunță că vremea se încălzește, când cresc temperaturile
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi...
Newsweek
În ce condiții poți primi pensie comunitară? Câți ani trebuie să muncești în țară și în străinătate ?
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...