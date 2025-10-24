Live TV

Dacă ar avea bani, trei români din zece ar cumpăra un automobil hibrid. Cine preferă mașinile pe motorină (Sondaj INSCOP)

Data actualizării: Data publicării:
trafic
Credit foto: Guliver/Getty Images
Din articol
Metodologie Ediția a cincea

Conform ultimului Barometru al Securității Energetice realizat de INSCOP Research, dacă ar avea suficienți bani, 30,9% dintre români ar alege să achiziționeze un automobil hibrid, 19,9% unul pe motorină, 18,6% electric, unul pe benzină 18,1%, 6,3% pe GPL, iar 3,7% nu știu. 2,5% reprezintă procentul non-răspunsurilor.

Votanții USR, persoanele cu venituri ridicate și respondenții cu studii superioare aleg într-o proporție mai mare ca restul populației achiziționarea unui autoturism hibrid. Ar achiziționa un automobil pe motorina mai ales: persoanele cu studii primare și respondenții cu venituri foarte reduse.

Ar alege să achiziționeze un automobil electric în special: votanții PNL și persoanele cu vârta între 30 și 45 de ani.

Votanții AUR, persoanele între 45 și 60 de ani și respondenții cu venituri foarte reduse aleg într-o proporție mai mare ca restul populației achiziționarea unui automobil pe benzină.

Screenshot
Screenshot

Metodologie

Sondajul de opinie la nivel național a fost realizat INSCOP Research la comanda Strategic Thinking Group. Datele au fost culese în perioada 29 septembrie - 7 octombrie 2025. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator, fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%.

Ediția a cincea

Barometrul Securității Energetice, aflat la ediția a cincea, va fi lansat în cadrul unui eveniment organizat în data de 28 octombrie, la Academia de Studii Economice din București, începând cu ora 10.

Prezentarea cercetării sociologice va fi urmată de o dezbatere la care vor participa reprezentanți ai autorităților publice competente, ai companiilor, ai mediului academic, experți și reprezentanți ai mass-media.

Cele mai importante subiecte abordate în cadrul Barometrului Securității Energetice:

  1. Impactul războiului din Ucraina asupra crizei energetice – percepții privind legătura dintre conflict și scumpirile la energie.
  2. Exploatarea gazelor din Marea Neagră (Neptun Deep) – beneficii economice, independență energetică
  3. Relații regionale și solidaritate energetică – sprijin pentru Republica Moldova și Ucraina, dar și mecanisme de ajutor reciproc în cadrul UE.
  4. Sursele de energie și independența energetică – opinia publică despre energia regenerabilă, nucleară, gaze naturale și alte surse.
  5. Prețurile la energie și carburanți – cauzele percepute ale scumpirilor și responsabilitatea statului, companiilor sau factorilor internaționali.
  6. Politici guvernamentale și reglementare – plafonarea prețurilor, subvenții, ajutoare pentru consumatori și opțiuni privind piața reglementată vs. liberă.
  7. Consumatori vulnerabili și sprijin social – definirea vulnerabilității energetice și preferința între ajutoare directe sau măsuri pentru eficiență energetică.
  8. Rolul statului vs. companiile private în sectorul energetic
  9. Schimbarea furnizorilor de energie – deschiderea consumatorilor către oferte alternative pentru gaze naturale și electricitate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
emil ganj
4
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
robert negoita
5
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Digi Sport
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rusia-petrol
Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra...
2025-09-07-1871
Sorin Grindeanu anunță că a discutat cu liderii din Justiție pentru...
Stelian Bujduveanu, lămuriri despre blocul explodat: „Sunt cinci...
rachete-razboi nuclear
34 de ani de când Ucraina a renunțat la armele nucleare pentru pace...
Ultimele știri
Bărbat căutat în Germania pentru mai multe furturi, reținut de polițiști la Târgu Jiu
Premieră în India: ploaie artificială deasupra New Delhi contra poluării. Niveluri de 24 de ori mai mari decât cele admise de OMS
Dan Cîmpean, directorul DNSC: Putem face față ca stat la două incidente de securitate majore simultan, din două domenii diferite
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bebelusi la maternitate
Românii contribuie cel mai mult la natalitatea Italiei. Câți copii aduc pe lume concetățenii noștri în Peninsulă
camion care loveste un autoturism
Imagini șocante pe un bulevard din Timișoara: Un autoturism a fost târât de un cap tractor zeci de metri
sigla anaf
„Bombardierii”, în vizorul Fiscului. Ce le transmite Adrian Nica românilor cu venituri nedeclarate, care conduc mașini scumpe
masina
Imagini incredibile surprinse într-o parcare din Petroșani: O haită de câini fără stăpân a distrus o mașină
masina de politie din germania
Cinci români au furat cupru în valoare de milioane de euro, dar au pierdut banii la păcănele
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun retrograd în Pești ne obligă să confruntăm trecutul. Nicio zodie nu poate scăpa de adevăr
Cancan
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Fanatik.ro
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Cât costă Stoinov, noua vedetă de la Dinamo! Suma de transfer, anunțată în direct de Andrei Nicolescu
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Ora de iarnă ar putea fi eliminată definitiv. Ce decizie se pregătește la Bruxelles
Digi FM
Cum a început povestea de dragoste dintre Steffi Graf și Andre Agassi. Sunt de peste 20 de ani împreună și au...
Digi Sport
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
Pro FM
Cum se simte fiul lui Kamara la 11 ani. Leon s-a născut cu paralizie cerebrală și încă are nevoie de operații...
Film Now
Orlando Bloom, dornic să-și refacă viața după despărțirea de Katy Perry. Actorul a fost surprins în compania...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
Când se dau pensiile, indemnizația și alocația în noiembrie? Calendar complet al plăților sociale
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Panică la Grădina Zoologică din San Diego. O gorilă a spart geamul incintei în fața vizitatorilor: „S-a...
Film Now
Cine e femeia care l-a convins pe Sean Bean să se însoare a cincea oară. A cunoscut-o într-un pub din Londra
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...