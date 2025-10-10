Live TV

Video „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți.” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzinărie

Bărbatul de 43 de ani care a turnat benzină peste propria mașină într-o benzinărie din Timișoara și a amenințat că îi dă foc a făcut declarații șocante la sediul Poliției. El le-a spus jurnaliștilor că a vrut „să bubuie Timișoara în aer”, pentru că „nu mai vrea să trăiască”. Potrivit anchetatorilor, bărbatul era băut, nu avea permis de conducere și a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de conducerea unui vehicul fără drept, conducere sub influența alcoolului și tentativă de distrugere.

Bărbatul a făcut declarații halucinante la sediul Poliției. Întrebat de jurnaliști care a fost motivul gestului, bărbatul a spus că a vrut „să bubuie Timișoara în aer”, pentru că „nu mai vrea să trăiască”.

„Să bubuie Timișoara în aer. M-am supărat că nu mai vreau să trăiesc. Ați avut noroc că n-am avut o mitralieră să vă împușc pe toți”, a declarat el.

Bărbatul a continuat spunând că a recurs la acest gest din disperare: „Nu am bani de chirie, de mâncare, să întrețin copiii, am mulți copii”.

Întrebat dacă regretă faptul că a pus în pericol vieți omenești, el a răspuns: „Și statul român ne pune în pericol”.

Bărbatul a povestit că mașina peste care a turnat benzină îi aparține și că ar fi avut permis de conducere, însă i-ar fi fost suspendat de autorități.

Incidentul a avut loc într-o benzinărie din zona Gării de Nord din Timișoara. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum bărbatul parchează autoturismul, deschide portiera din spate și începe să toarne carburant peste mașină.

Agenții de pază au observat pericolul, iar angajații au oprit imediat alimentarea cu carburant și au sunat la 112. Până la sosirea echipajelor, personalul benzinăriei a reușit să-l imobilizeze pe bărbat înainte ca acesta să aprindă focul.

În momentul în care polițiștii au ajuns la fața locului au constatat că bărbatul era agitat și se afla sub influența alcoolului. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat și că nu deține permis de conducere.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis, conducerea sub influența alcoolului și tentativă de distrugere.

