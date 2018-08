Dacian Cioloș: Ar trebui să ajungem la alegeri anticipate. O soluție ar trebui găsită până la sfârșitul anului

Fondatorul Mişcării România Împreună, Dacian Cioloş, a declarat joi, într-o conferinţă susţinută la Cluj alături de fostul ministru Anca Dragu, că actualul guvern actual trebuie să demisioneze şi să fie găsită o altă soluţie înainte de sfârşitul anului, inclusiv alegeri anticipate, scrie Agerpres.

„Eu am văzut că inclusiv lideri de la PSD şi chiar domnul Dragnea se plângeau că domnul Iohannis nu-şi jocă rolul de mediator. Dar hai să-l lase PSD pe domnul Iohannis să-şi joace rolul de mediator, rolul care e prevăzut în Constituţie, să trimită la plimbare pseudoguvernul pe care îl avem acum şi să înceapă discuţii cu forţele politice din Parlament. Cred că ar fi utile discuţii şi consultări inclusiv cu organizaţiile, cu societatea civilă, care de un an şi jumătate protestează în stradă, ca să vedem care sunt cele mai bune soluţii pe care politicienii aleşi de cetăţenii României să şi le asume în Parlament. Eu cred că soluţii, sunt mai multe soluţii, şi aş îndrăzni să spun că aproape orice soluţie e mai bună decât cea pe care o avem în momentul de faţă”, a spus Dacian Cioloş.Întrebat care ar fi, din punctul său de vedere, soluţiile mai potrivite, Dacian Cioloş s-a referit inclusiv la alegeri anticipate.„Nu e cazul să dau eu acum soluţii, când va fi momentul o să explic.Dacă vrem să fim oneşti faţă de cetăţenii României, dacă vrem să găsim soluţii durabile la problemele care se acumulează de un an şi jumătate, ar trebui o majoritate politică relegitimată prin vot. Pentru că majoritatea politică pe care o avem în momentul de faţă am văzut ce a făcut cu încrederea primită în decembrie 2016. Sunt mai multe variante, cu avantaje şi dezavantaje, important este să începem să discutăm despre lucrurile astea şi să găsim o soluţie înainte de sfârşitul anului, din mai multe motive”, a mai spus fostul premier.