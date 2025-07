Fostul premier Dacian Cioloș este luat în calcul pentru șefia SRI sau SIE, potrivit surselor Digi24. Este vorba despre o listă pe care o are președintele țării, la momentul de față, cu numele propuse pentru conducerea serviciilor secrete.

Din informațiile Digi24, unul dintre numele luate în calcul pentru unul dintre aceste servicii ar fi Dacian Cioloș, fostul premier tehnocrat, fost consilier onorific al lui Ilie Bolojan, dar și unul dintre oamenii care au fost aproape de Nicușor Dan în perioada creării noului executiv, potrivit jurnalistei Ema Stoica.

Urmează de văzut în săptămânile următoare care vor fi concluziile acestei analize pe care o va face președintele României. Parlamentul va vota la începutul toamnei cele două nume, când se va reuni plenul celor două camere.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat luni, în legătură cu numirea directorului Serviciului Român de Informaţii (SRI) că nu îşi doreşte să facă jocuri şi să propună oameni pe care Parlamentul să îi respingă. El a adăugat că urmează să se consulte cu partidele în legătură cu acest subiect.

„Propunerea o face preşedintele şi bineînţeles că fiind şi momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituţional o face preşedintele”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă se gândeşte la un nume pentru şefia SRI.

„Discuţia asta am avut-o şi cu partidele, şi înainte de formarea Guvernului. Propunerea va veni de la mine, evident că îi voi consulta, dar propunerea va veni de la mine. Am nişte persoane în cap aşa cum am avut şi pentru Curtea Constituţională. Încă sunt în proces de analiză. La fel şi pentru SIE”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

Postul de director al SRI este vacant încă din vara anului 2023, după demisia lui Eduard Hellvig.

În cazul SIE, actualul director, Gabriel Vlase, e contestat public. Presa a dezvăluit că şeful SIE a zburat la Abu Dhabi pentru a urmări Marele Premiu de Formula 1, care a avut loc pe 8 decembrie.

În acele zile, CCR tocmai decisese anularea alegerilor prezidenţiale din cauza interferenţelor străine în procesul electoral. În replică, şeful comisiei parlamentare pentru controlul SIE, Mihai Weber (PSD), a declarat că deplasarea lui Gabriel Vlase a fost „o misiune externă”.

