Live TV

Dacian Fall 2025. Ministerul Apărării anunţă deplasări de tehnică militară: 2.400 de militari francezi vor participa la exerciții

Data publicării:
Tehnică militară
Foto Profimedia

Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul Dacian Fall 2025 urmând să intre în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche.

 „Deplasări de tehnică militară. DACIAN FALL 2025. Cei 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiu, în plus faţă de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, vor intra în ţară, începând de azi până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche. Aşa că dacă întâlniţi în drumul vostru sau vedeţi imagini pe reţelele de socializare cu convoaie militare, să ştiţi că acestea se îndreaptă către locaţiile de instruire şi se pregătesc pentru exerciţiu DACIAN FALL 2025”, anunţă Ministerul Apărării într-o postare pe Facebook.

Ministerul precizează că exerciţiul se va derula în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârţişoara.

„Exerciţiul are loc în perioada 20 octombrie - 13 noiembrie. Vor fi implicaţi 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franţa, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România şi Spania. Secvenţele de instruire vor avea loc pe teritoriul României şi al Bulgariei”, menţionează MApN.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
2
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
3
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
4
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
ninsoare pe camp
5
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico - Real Madrid 5-2
Digi Sport
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico - Real Madrid 5-2
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sen Michael Turner
Ce spune un congresman american, după vizita în România, despre...
copil spital
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea...
CIA
Războiul din Ucraina: CIA știa totul despre invazia rusă. Cum a fost...
Small Plane
Accident aviatic la Iași: un avion s-a prăbușit într-o unitate...
Ultimele știri
Reacția managerului spitalului „Sf Maria” din Iași, unde au murit șase copii, când a aflat că ministrul Sănătății îi cere demisia
Oana Țoiu, întrevedere președinta Adunării Generale a ONU. Ce au discutat cele două
Volodimir Zelenski: „Putin se pregătește să atace o altă țară europeană, nu va aștepta să termine războiul din Ucraina”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
exercitii militare in polonia
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Armata română
Ministerul Apărării a rămas fără bani de pensii și salarii. Când se va debloca situația (surse)
Arkhangelsk nuclear sub, Russia
„Cel mai mortal submarin din lume” din clasa Iasen-M al Marinei Ruse a simulat atacuri cu rachete de croazieră în Arctica
ID61405_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eduard Hellvig, fost șef SRI: Ezitarea ministrului Apărării e muniția cea mai devastatoare pe care drona a detonat-o în societate
americani belarus
„Cele mai bune locuri”. Vizită surpriză a soldaților SUA care au mers să observe exercițiile Zapad-2025 din Belarus
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
Fanatik.ro
După 5 divorțuri, legenda are o nouă iubită cu 38 de ani mai tânără decât el. Surpriza e uriașă
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
David Popovici a dat o nouă lovitură. A strâns 105.900 de euro în doar 7 zile
Adevărul
Speranțele basarabenilor de la frontiera cu România. Ce-și doresc după alegerile parlamentare localnicii...
Playtech
Partenera lui Ilie Bolojan a întors toate privirile! A apărut îmbrăcată aşa la un priveghi, toţi s-au uitat...
Digi FM
Ioana Popescu, ultima postare publică, cu câteva zile înainte de a muri. Motivul pentru care jurnalista l-a...
Digi Sport
Neverosimil! Cum au ajuns qatarezii să vireze 5.000.000€ într-un cont fără nicio legătură cu FCSB
Pro FM
Ariadna Romero și Julio Iglesias Jr., mai îndrăgostiți ca niciodată. Declarația făcută de model pe rețelele...
Film Now
Ce nume i s-a propus lui Leonardo DiCaprio, pentru a avea succes la Hollywood. „Altfel nu vei fi angajat”
Adevarul
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
"Unul dintre cei cu adevărat grozavi. M-a ghidat foarte bine când am devenit celebră". Actrița care are numai...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...