Dan Bittman se află în centrul unui uriaș scandal după un mesaj anti-mască: "Să dea Dumnezeu să mor și eu de COVID!"

Dan Bittman, solistul trupei Holograf, se află în centrul unui uriaș scandal. Artistul a contestat vehement restricțiile și s-a declarat convins că situația epidemiei de COVID-19 nu este așa cum o prezintă autoritățile. Declarațiile sale au devenit virale în mediul online și au provocat numeroase reacții.

Dan Bittman, la interviurile Gândul: "Dacă atât de tare ne protejează masca de ce nu lași oamenii să vină la teatru cu măști, sau la concerte, să stea unul lângă altul, că nu-i nicio problemă. Stau oamenii în metrou…Trebuiau să fie zeci de mii de morți. Dacă noi ne luăm după statistici trebuia să fie aoleu și văleleu, nu aveau unde să îi mai bage. Cum se face, că aoleu nu mai avem locuri în ATI.

Am gura spurcată și îmi permit s-o spun și asta o să fac până o să închid ochii, de COVID. Să dea Dumnezeu să mor și eu de COVID. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții de genul ăsta, pentru că sunt degradante si dezumanizante. Îmi spun părerea și am să mi-o spun cu tărie până la capăt. Nu se poate așa ceva, este prea mult".

Gabriel Diaconu: Cu siguranţă nu are o educaţie medicală

O reacție dură a venit din partea psihiatrului Gabriel Diaconu: „Eu pot să înţeleg că omul are o educaţie muzicală, dar cu siguranţă nu are o educaţie medicală”.

„Uită-te împrejur. Până acum un secol medicina era prea puțin diferită de leacuri, și vrăji, încercările ei doar firave, rezultatele mediocre. După care lucrurile s-au schimbat atât de mult,

Se vor schimba și de această dată.

Singurele rămase la fel sunt îndoiala, spaima, și îndărătnicia oamenilor în fața spiritului hipocratic.

Arătați un pic reverență tuturor celor care, zilele acestea, își oferă, zilnic, mintea rezolvării suferinței fizice a omului aflat la ananghie. Sau judecați-i, dar nu înainte de a răspunde, la oglindă, întrebării: voi, voi când ați vindecat, vreodată, vreun om?”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook.

Dan Teodorescu: "Dar dacă tot eşti deştept, hai, mă, fii şi bun!"

De asemenea, Dan Teodorescu, solistul trupei Taxi, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, sub formă de versuri.

Se adresează celor care nu cred în existența virusului și nu respectă măsurile minime de protecție, cum ar fi purtarea unei măști în spațiile publice.

Postarea a strâns multe reacții din partea urmăritorilor, dar a atras și atenția presei, care a presupus că versurile reprezintă, de fapt, un răspuns la declarațiile lui Dan Bittman.

Dan Teodorescu a revenit asupra subiectului și a transmis că poezia nu a fost dedicată lui Bittman, ci tuturor care nu poartă mască.

"Eşti deştept şi ştii că nu-i nicio pandemie;

Morții sunt făcuți din pix, la mişto, se ştie.

Dar problema e că nu-s toți deştepți ca tine.

Ţara e plină de proşti (foarte proşti) ca mine.

De-asta te rugăm, în cor, să porți şi tu mască.

Ce să-i faci, atâta poate mintea noastră flască.

Dar dacă tot eşti deştept, hai, mă, fii şi bun!

Mai ales că nu e mult până la Crăciun.

Fă o faptă bună, pentru proşti, de sărbători:

Poartă mască! Îți vom fi recunoscători.", este o parte din mesajul lui Dan Teodorescu.



Editor : Georgiana Marina