Dan: România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi, echipamente şi militari americani vor fi în România, va fi şi mai sigură

Data publicării:
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, întrebat ce garanţii suplimentare oferă românilor că ţara noastră este bine apărată şi protejată şi nu va deveni o ţintă, prin aprobarea echipamentelor militare ale SUA pe teritoriul românesc, că România a fost sigură, România este sigură, şi odată ce aceste capabilităţi, echipamente şi militari americani vor fi în România, România va fi şi mai sigură. El a dat asigurări că o prezenţă suplimentară americană în România e un plus de securitate, nu un minus de securitate.

„România a fost sigură, România este sigură, şi odată ce aceste capabilităţi, echipamente şi militari americani vor fi în România, România va fi şi mai sigură”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în conferinţa comună cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întrebat ce garanţii suplimentare oferă românilor că ţara noastră este bine apărată şi protejată şi nu va deveni o ţintă.

„Este o falsă ipoteză cea de la care porneşte întrebarea şi în care am văzut parte din dezbaterea publică de ieri”, a subliniat şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a mai arătat că ”nu este niciun fel de risc suplimentar”.

„Scutul de la Deveselu există deja de mulţi ani, parte din echipamentele astea vin în completarea scutului de la Deveselu şi o prezenţă suplimentară americană în România e un plus de securitate, nu un minus de securitate”, a mai spus Nicuşor Dan.

