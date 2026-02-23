Video Dana Marijuana este așteptată astăzi la Tribunalul Constanța. Artista hip-hop vrea să scape de arestul la domiciliu
Cântăreața Dana Marijuana ajunge luni la Tribunalul Constanța, unde magistratii vor decide dacă va rămâne arestată la domiciliu sau i se va aplica o altă măsură preventivă. Fosta vedetă hip-hop a fost prinsă conducând sub influența drogurilor, dar este anchetată și pentru trafic de substanțe interzise.
Elena Daniel Coteanu, cunoscută sub numele de Dana Marijuana, este așteptată luni, 23 februarie, la Tribunalul Constanța, pentru a se discuta măsura preventivă, artista fiind în prezent sub arest la domiciliu.
Polițiștii au depistat-o în trafic în august 2024, pe fosta vedetă hip-hop, conducând sub influența substanțelor psihoactive.
Ea a fost reținută inițial împreună cu alte două persoane și ulterior arestată prin mandat. Autoritățile au găsit asupra lor cantități de droguri destinate traficului.
Dana Marijuana locuiește de ceva timp în Vama Veche, într-o rulotă, unde și-a stabilit domiciliul temporar.
Artista este extrem de activă pe rețelele sociale, acolo unde a precizat că ar dori să revină pe scenă.