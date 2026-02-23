Live TV

Video Dana Marijuana este așteptată astăzi la Tribunalul Constanța. Artista hip-hop vrea să scape de arestul la domiciliu

dana_marijuana

Cântăreața Dana Marijuana ajunge luni la Tribunalul Constanța, unde magistratii vor decide dacă va rămâne arestată la domiciliu sau i se va aplica o altă măsură preventivă. Fosta vedetă hip-hop a fost prinsă conducând sub influența drogurilor, dar este anchetată și pentru trafic de substanțe interzise.

