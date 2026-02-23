Elena Daniel Coteanu, cunoscută sub numele de Dana Marijuana, este așteptată luni, 23 februarie, la Tribunalul Constanța, pentru a se discuta măsura preventivă, artista fiind în prezent sub arest la domiciliu.

Polițiștii au depistat-o în trafic în august 2024, pe fosta vedetă hip-hop, conducând sub influența substanțelor psihoactive.

Ea a fost reținută inițial împreună cu alte două persoane și ulterior arestată prin mandat. Autoritățile au găsit asupra lor cantități de droguri destinate traficului.

Dana Marijuana locuiește de ceva timp în Vama Veche, într-o rulotă, unde și-a stabilit domiciliul temporar.

Artista este extrem de activă pe rețelele sociale, acolo unde a precizat că ar dori să revină pe scenă.

