Dani Mocanu și fratele său cer anularea condamnării definitive din România. Asta în timp ce Ministerul Justiției încearcă să obțină extrădarea lor din Italia. Dosarul pentru tentativă de omor este acum pe masa magistraților Curții Supreme, informează Digi24

Atât artistul, cât și fratele său au depus o cerere de recurs în casație la Înalta Curte. Ei vor să obțină anularea condamnării definitive din România. Este o cale extraordinară de atac prin care sunt invocate presupuse erori comise de instanțele care i-au judecat anterior.

Nu a fost stabilit încă un termen.

Momentan, magistrații verifică dacă cererea îndeplinește condițiile legale. Acest demers vine în paralel cu procedura de extrădare din Italia, unde cei doi frați se află în acest moment în arest la domiciliu.

Autoritățile române au cerut predarea celor doi, dar Curtea de Apel din Napoli a amânat judecarea cererii. Un nou termen a fost stabilit pentru 20 ianuarie.

La începutul lunii noiembrie, Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Condamnarea vine după ce, în anul 2022, artistul ar fi bătut cu o rangă un alt bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești.

În același dosar, fratele său, Ionuț Mocanu, a primit o condamnare de 7 ani de închisoare cu executare.

Anterior, Dani Mocanu fusese condamnat la 6 ani și cinci luni de închisoare pentru infracțiuni precum proxenetism și spălare de bani. Această pedeapsă nu a mai fost executată, deoarece faptele au fost prescrise.

Editor : Sebastian Eduard