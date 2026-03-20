Dani Mocanu și fratele său, fugari în Italia după o condamnare definitivă, urmează să fie extrădați azi în România

Data publicării:
Frații Dani și Ionuț Mocanu, condamnați definitiv pentru tentativă de omor, vor ajunge în România pe parcursul zilei de vineri, 20 martie, pe fondul deciziei definitive de extrădare date de o instanță italiană la începutul lunii. Reamintim că manelistul și fratele acestuia trebuie să ispășească o condamnare de 4 ani, respectiv 7 ani de închisoare.

Potrivit informațiilor Digi24, Dani Mocani și fratele său urmează să fie urcați în avion și să fie aduși sub escortă din Italia.

Reamintim că cei doi au fost dați în urmărire internațională după ce au fugit de condamnarea la 4, respectiv 7 ani de închisoare în dosarul de tentativă de omor.

Condamnarea vine după ce, în anul 2022, interpretul de manele, alături de alte persoane (inclusiv fratele său) ar fi bătut cu o rangă un alt bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești.

La finalul anului trecut, Dani Mocanu și fratele său Ionuț au fost descoperiți în Italia, iar extrădarea a fost decisă definitiv de Curtea de Apel Napoli la începutul lunii martie.

Dani Mocanu și fratele său au încercat să scape de condamnarea din România printr-un recurs în casație depus la ÎCCJ, însă instanța supremă nu le-a dat câștig de cauză.

Editor : M.G.

