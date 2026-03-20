Dani Mocanu și fratele său, fugari în Italia după o condamnare definitivă, urmează să fie extrădați azi în România
Frații Dani și Ionuț Mocanu, condamnați definitiv pentru tentativă de omor, vor ajunge în România pe parcursul zilei de vineri, 20 martie, pe fondul deciziei definitive de extrădare date de o instanță italiană la începutul lunii. Reamintim că manelistul și fratele acestuia trebuie să ispășească o condamnare de 4 ani, respectiv 7 ani de închisoare.
Potrivit informațiilor Digi24, Dani Mocani și fratele său urmează să fie urcați în avion și să fie aduși sub escortă din Italia.