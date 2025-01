Daniel David explică de ce este un „adversar al ideilor lui Călin Georgescu”: „Voi încerca mereu să protejez oamenii”

Psihologul Daniel David, actualul ministru al Educației, explică de ce este un „adversar al ideilor lui Călin Georgescu”, mai ales ale celor care „vin pe linia pseudoştiinţei şi a pseudoreligiei”, într-o postare pe blogul său.

Ministrul Educației consideră că aceste idei „lovesc în ştiinţă şi religie, deci în şansa bunăstării românilor, trezind vechiul obscurantism care ne poate menţine în bizarerii, izolare şi subdezvoltare”. „Voi încerca mereu să protejez oamenii de acestea”, scrie Daniel David, citat de News.ro.

„Cu siguranţă, sunt un adversar al ideilor domnului Georgescu, mai ales ale celor care vin pe linia pseudoştiinţei şi a pseudoreligiei. Eu cred că bunăstarea europeană stă pe doi piloni: ştiinţa (care produce cunoaştere prin cercetare şi o diseminează prin educaţie) şi religia! Poziţia mea adversă nu este însă pentru a interzice alte abordări în spaţiul public, ci doar să le diferenţiem clar, ca mintea oamenilor să nu fie contaminată, iar poporul să înţeleagă că acestea sunt abordări alternative ştiinţei şi religiei, nu sunt ştiinţă (cunoaştere) şi religie! Fac acest lucru în spiritul declaraţiei unui mare democrat şi om de stat, Ion Raţiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine”!”, scrie actualul ministru al Educaţiei, Daniel David, pe blogul personal.

Fostul rector al UBB Cluj - Napoca spune că este şi va fi „un adversar al ideilor” lui Călin Georgescu „despre lume”, pentru că, în opinia sa, acestea „lovesc în ştiinţă şi religie, deci în şansa bunăstării românilor, trezind vechiul obscurantism care ne poate menţine în bizarerii, izolare şi subdezvoltare”.

„Voi încerca mereu să protejez oamenii de acestea. Eu cred într-o societate modernă construită pe doi piloni, ştiinţa şi religia! De aceea, îi chem alături de mine pe toţi cărora le pasă de copiii lor şi de propria persoană să urmăm cu bun-simţ calea normală a ştiinţei şi religiei. Dar nu sunt adversarul dumneavoastră, aşa exprimându-se în fapt, nu doar în vorbe, pacea şi înţelegerea între oameni, pe care un candidat la prezidenţiale ar trebui le promoveze”, afirmă David.

Acesta, de profesie psiholog şi autor al lucrării „Psihologia poporului român”, mai afirmă că îi pasă de „demnitatea românilor”.

„Dacă şi dumneavoastră vă pasă aşa cum declaraţi, haideţi să o arătăm şi noi tot în fapt (fără demersuri puerile de tip „Thank you for the heck”!). Sincer, de la un om al păcii, care îl invocă des pe Dumnezeu, aştept scuze pentru atacuri neprovocate şi nedemne de acest angajament”, spune David.

Acesta se arată „dispus oricând” să aibă cu Georgescu „dezbateri raţionale în legătură cu lucrurile expuse aici sau altele relevante pentru români (fie şi de la distanţă)”.

„Asta numai dacă ne asumăm o discuţie serioasă, nu de propagandă, adică ne asumăm măcar două din cele patru principii de bază ale unei discuţii raţionale (obligatoriu principiile identităţii şi non-contradicţiei, iar dacă se poate şi terţul exclus şi raţiunea suficientă ar fi mai mult decât cer). Dacă nu veţi ajunge preşedinte (aşa cum sper!), vă urez o viaţă bună şi vă asigur că o să aveţi în mine un protector (cât voi putea) ca perspectiva dumneavoastră să se poată exprima liber, dar să rămână minoritară. Iar dacă din nefericire veţi ajunge preşedinte, sper sincer să vă însuşiţi atributele unui om de stat care nu doar vorbeşte despre pace, ci o şi înfăptuieşte, şi, foarte important, care chiar înţelege dreptul altora de a nu fi de acord cu el!”, mai afirmă Daniel David.

Daniel David se declară mirat de „prevalenţa ideilor şi obsesia” lui Călin Georgescu pentru „cipuri” (implanturi neurocerebrale) şi pentru relaţia sa potenţială cu ele, „în condiţiile în care domnia sa părea disperat să obţină o relaţie cu Elon Musk, un antreprenor inovator şi probabil acum cel mai bogat om din lume, promotorul şi campionul cipurilor la nivel internaţional!”

„Cipurile domnului Musk sunt bune? Ţin minte că m-am simţit, ca român, inconfortabil când, la o reacţie banală a lui Elon Musk despre alegerile din România – „What the heck?” (Ce naiba?) –, domnul Georgescu a răspuns: „Thank you for the heck” (Mulţumesc pentru naiba), iar pornind de la asta a urmat o plângere ca la vechea Poartă Otomană. Înţeleg psihologic starea de frustrare prin care a trecut, dar nu o consider justificată legal şi moral faţă de români, iar un candidat la poziţia de preşedinte al ţării noastre nu poate avea astfel de reacţii puerile”, mai scrie Daniel David pe blogul personal.

