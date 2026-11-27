Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că își dorește ca voucherele de vacanță pentru sectorul public să fie incluse în bugetul de stat. Mai mult, acesta susține că-și dorește ca și sistemul privat să acorde acest beneficiu angajaților, menționând că există un proiect de lege discutat în Parlament.

„Eu îmi doresc ca voucherele de vacanță pentru sectorul public să fie incluse în bugetul de stat. Vreau să promovăm o ordonanță de urgență ca, de la anul, aceste vouchere de vacanță să intre în vigoare. Din punctul meu de vedere, este un stimul extrem de important și binevenit. E ca o gură de oxigen pentru ce înseamnă sectorul HoReCa, care a fost puternic lovit în această perioadă”, a spus acesta la Digi24.

Daniel Zamfir a mai spus că oamenii din HoReCa au resimțit puternic „această cădere economică”.

„E un sector extrem de important. Pentru mine, industria turismului este o industrie neexploatată suficient în România și, chiar mă voi implica, am început să fac lucruri. Pe de o parte, de a atrage turiști străini și, pe de altă parte, de a stimula industria românească.

Nu e vorba doar de voucherele de vacanță pentru sistemul public. Eu vreau ca și sistemul privat să dea vouchere de vacanță angajaților. Este un proiect de lege discutat în Parlament, dar vă spun direct. Eu mi-aș dori să o facem rapid, prin ordonanță de urgență, pentru ca și voucherele de vacanță pentru sistemul privat să intre în vigoare odată cu cele care care sunt pentru sistemul bugetar”.

Întrebat dacă a avut o discuție cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe tema voucherelor și cum a reacționat acesta, ministrul Economiei a susținut: „A tăcut, dar tăcerea lui va fi exploatată favorabil de mine. Nu mă las până nu punem vouchere de vacanță”.

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Editor : A.M.G.