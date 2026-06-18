Darău spune că a deblocat situaţia de la Romarm. „Mergem înainte, cu reguli clare şi toleranţă zero faţă de managementul defectuos”

C.N. Romarm S.A. şi-a refăcut situaţiile financiare conform standardelor şi după luni de muncă intensă alături de secretarii de stat şi echipele din minister, s-a reuşit deblocarea situaţiei inacceptabile găsită la preluarea mandatului de ministru, a precizat, joi, Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, într-o postare pe Facebook.

„Facem ordine şi reclădim pas cu pas încrederea în industria românească de apărare! La preluarea mandatului de ministru, la finalul lunii decembrie, am găsit o situaţie inacceptabilă la C.N. Romarm S.A.: situaţiile financiare pe anul 2024 erau complet blocate şi neaprobate, din cauza unor rezerve serioase semnalate în raportul auditorului. O companie strategică naţională nu poate funcţiona şi nu poate fi eficientă 'în aer', fără un istoric financiar clar şi transparent. După luni de muncă intensă alături de secretarii de stat şi echipele din minister, am reuşit să deblocăm această situaţie. Romarm şi-a refăcut situaţiile financiare conform standardelor şi am semnat ieri mandatul pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de azi/mâine, în vederea aprobării rezultatelor pentru anii 2024 şi 2025 - deci recuperăm întârzierile şi ajungem la zi”, a scris Darău.

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Potrivit ministrului, aceasta înseamnă concret: transparenţă şi respect - Romarm redevine o companie credibilă şi „bancabilă”; sprijin real - o companie curăţată de probleme contabile poate accesa programe de finanţare solide şi poate susţine direct fabricile din subordine, în care este acţionar; pregătire pentru viitor - o structură financiară sănătoasă este esenţială pentru ca Romarm să fie un pilon de bază în Programul SAFE, cât şi în celelalte programe de finanţare internaţionale şi naţionale pentru industria de apărare.

„Dar ordinea nu se opreşte doar la hârtii. MEDAT a început plăţile pe programul de menţinere a capacităţilor de producţie în industria de apărare - aşa numitul program „Nucleu”! Capitalul începe să circule acolo unde este cea mai mare nevoie de el, în fabrici, pentru oameni şi competenţe care trebuie păstrate şi dezvoltate. Privind Romarm, tocmai le-am mai trimis o adresă pentru a se asigura că nu mai există întârzieri suplimentare în alocarea sumelor din Nucleu, fiindcă oamenii sunt foarte importanţi şi chiar au nevoie să îşi primească salariile, după atâta timp”, a adăugat ministrul Darău.

El spune că aşteptarea sa de la Programul SAFE şi din alte prezente şi viitoare programe de înzestrare este una extrem de ridicată.

„Nu ne dorim doar finanţare şi liste de cumpărături, ci o transformare profundă şi reală a industriei de apărare. Urmărim cu consecvenţă reindustrializarea, modernizarea, retehnologizarea şi creşterea competitivităţii României la nivel internaţional. În perioada următoare, vom face alţi paşi concreţi în vederea eficientizării activităţii şi structurii Romarm, dar şi pentru a accelera întreg procesul de reindustrializare a industriei de apărare din România. Mergem înainte, cu reguli clare şi toleranţă zero faţă de managementul defectuos. Industria de apărare a României merită să fie respectată, iar acest obiectiv va fi atins doar prin eficienţă, transparenţă şi viziune”, şi-a încheiat Darău postarea.

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Editor : Sebastian Eduard