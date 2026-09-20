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Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, mesaj de Ziua Bucureștiului: „Suntem recunoscători că ne aflăm aici”

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BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Ambasadorul SUA la Bucureşti Darryl Nirenberg a transmis, într-un mesaj postat în timp ce Capitala celebrează 567 de ani de la prima atestare documentară, că oraşul i-a primit pe el şi familia sa cu braţele deschise. El a urat Capitalei să se bucure, în continuare, de dezvoltare şi de parteneriatul şi prietenia cu Statele Unite.

„Mie şi familiei mele ne-a plăcut foarte mult să vizităm Mănăstirea Stavropoleos din Bucureşti - o adevărată comoară, restaurată cu sprijinul Fondului Ambasadorial de Conservare a Obiectivelor Culturale (AFCP), dovedind respectul nostru profund pentru patrimoniul bogat al României”, a declarat ambasadorul, postând o fotografie de la Mănăstirea Stavropoleos.

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Oficialul a remarcat, într-o postare de pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA care începe cu urarea La mulți ani!, Bucureşti” faptul că Bucureştiul i-a primit pe el şi familia sa cu braţele deschise”.

„Iar noi suntem recunoscători că ne aflăm aici. Urez Bucureştiului să se bucure, în continuare, de dezvoltare şi de parteneriatul şi prietenia cu Statele Unite”, a mai afirmat Nirenberg.

Bucureştiul marchează în acest weekend 567 de ani de la prima atestare documentară.

Darryl Nirenberg a preluat postul de ambasador la Bucureşti la începutul lunii martie.

Editor : Ș.R.

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