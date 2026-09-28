Darryl Nirenberg, vizită la poligonul de instrucție Babadag: „România nu este singură. Statele Unite sunt aici și NATO este aici”

Prezent la Babadag cu ocazia sosirii primelor vehicule amfibii de asalt AAV-7, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, a susținut că aceste vehicule sunt importante, dar și impresionante. Diplomatul este de părere că sosirea acestora reprezintă „un exemplu foarte bun” al parteneriatului dintre SUA și România, care va împlini anul viitor 30 de ani.

Întrebat cum vede agresiunea Rusiei împotriva României și cum poate fi rezolvată situația, diplomatul a afirmat: „Vă mulțumesc pentru întrebare. Mă bucur că ați pus-o, pentru că evenimentul de astăzi este foarte important. Acestea sunt vehicule impresionante și sunt importante din mai multe motive. În primul rând, sunt un exemplu foarte bun al parteneriatului dintre Statele Unite și România, care anul viitor va împlini 30 de ani. În al doilea rând, ne aflăm într-o zonă strategică, la Marea Neagră, unde avem nevoie de securitate și de descurajare. Iar aceste vehicule vor contribui la ambele. Și, în al treilea rând, România nu este singură. Statele Unite sunt aici și NATO este aici. Așadar, este o zi importantă”.

În cadrul ceremoniei de intrare în serviciu, Darryl Nirenberg a susținut că „descurajarea se bazează pe capacități, dar Alianța se bazează pe încredere. Astăzi, Statele Unite și România dau dovadă de ambele”.

„Această ceremonie marchează continuarea unui parteneriat strategic care aduce rezultate concrete, consolidează capacități reale și reflectă încrederea reală dintre națiunile noastre”, se arată în comunicatul Ambasadei SUA în România.

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Achiziţia AAV-7 (Amphibious Assault Vehicle) din Statele Unite ale Americii a fost demarată în anul 2024 şi prevede dotarea Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea” cu 21 de vehicule AAV-7 în etapa I şi 44 de vehicule AAV-7 în etapa a II-a. Perioada de livrare este 2026-2027.

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Editor : A.M.G.