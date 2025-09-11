David Popovici împlineşte 21 de ani la 15 septembrie și vrea să strângă 100.000 de euro pentru viitorii campioni

De ziua lui, David Popovici, dublu campion mondial şi campion olimpic la înot, îşi donează ziua de naştere cu scopul de a strânge 100.000 de euro pentru 35 de tineri artişti, sportivi de performanţă şi olimpici la diferite discipline.

Anul trecut, de ziua sa, Popovici a mobilizat aproape 9.000 de donatori individuali în cea mai amplă campanie de strângere de fonduri, pentru construcţia unei case familiale, unde se vor muta la finalul anului 11 copii cu nevoi speciale.

„De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni. Dragoş scrie poezii şi visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară şi pian, deşi nu are acasă încă o baie funcţională. Laur e campion eurropean la karate. Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie şi de forţa noastră. Fă şi tu o donaţie şi hai să demonstrăm că, oricât de greu le-a început viaţa, viitorul se poate rescrie. Performanţa se clădeşte cu oameni. Haideţi să fim împreună acei oameni!”, este îndemnul campionului.

Editor : S.S.