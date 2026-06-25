Video David Popovici, primit de papa Leon. Înotătorul român va participa la competiția de natație unde în 2022 a stabilit recordul mondial Data actualizării: 25.06.2026 23:42 Data publicării: 25.06.2026 23:38 Foto: Captură Digi24 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google David Popovici a fost primit de papa Leon la Vatican. Cei doi au dat mâna și au schimbat câteva cuvinte. La finalul interacțiunii, campionul român i-a oferit papei o cască de înot personalizată. Mircea Cărtărescu, în mijlocul unei controverse după o poză editată cu AI de la întâlnirea sa cu papa Leon. Reacția scriitorului Nicușor Dan, despre negocierile partidelor: „Cred că suntem toţi oameni serioşi. Ar fi bine să avem un Guvern până marți” AUR nu este un partid pro-occidental, spune Nicușor Dan. Când a trecut șeful statului de la rolul de președinte-mediator la jucător Nicușor Dan recunoaște că a greșit în negocierile pentru desemnarea premierului. Ce spune despre o eventuală suspendare Nicușor Dan, despre fotografia în care apare alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Am mâncat la aceeași masă” Mașini de lux confiscate de DIICOT, scoase la licitație Canicula face ravagii în Europa: cel puțin 212 morți în Spania, mii de școli închise în Franța, iar valul de căldură avansează spre est Decizia luată de Rusia, după ce România a închis consulatul rus de la Constanța „Foarte periculoși! De două ori m-au atacat”. Oraș întreg terorizat de urși. Animalele dau târcoale, în căutare de hrană Suveranul pontif le-a vorbit înotătorilor de top prezenți la eveniment despre rolul sportului și despre valorile care rămân dincolo de performanțe.De mâine, aceștia vor concura pentru Trofeul Settecolli, una dintre cele mai importante competiții ale verii în natație.David Popovici va participa la trei probe: 50 de metri liber, 100 de metri liber și 200 de metri liber.Pentru înotătorul român, competiția are o miză specială. În bazinul de la Roma, Popovici a stabilit, în 2022, recordul mondial la 100 de metri liber. Editor : Liviu Cojan Etichete: concurs roma natatie david popovici papa leon trofeul settecolli Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost... 3 El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic... 4 Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat... 5 Prima reacție a lui Sorin Grindeanu, după ce PSD l-a nominalizat în unanimitate premier...