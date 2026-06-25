David Popovici a fost primit de papa Leon la Vatican. Cei doi au dat mâna și au schimbat câteva cuvinte. La finalul interacțiunii, campionul român i-a oferit papei o cască de înot personalizată.

Suveranul pontif le-a vorbit înotătorilor de top prezenți la eveniment despre rolul sportului și despre valorile care rămân dincolo de performanțe.

De mâine, aceștia vor concura pentru Trofeul Settecolli, una dintre cele mai importante competiții ale verii în natație.

David Popovici va participa la trei probe: 50 de metri liber, 100 de metri liber și 200 de metri liber.

Pentru înotătorul român, competiția are o miză specială. În bazinul de la Roma, Popovici a stabilit, în 2022, recordul mondial la 100 de metri liber.

Editor : Liviu Cojan