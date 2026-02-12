David Popovici s-a întâlnit cu Victor Rebengiuc, întâmplător, la un spectacol în București: „Recunoscător pentru acest moment”

Campionul mondial şi olimpic la nataţie David Popovici s-a întâlnit cu marele actor Victor Rebengiuc. Popovici a descris întâlnirea ca fiind un privilegiu rar şi unul dintre acele momente care nu se uită niciodată.



"Unele întâlniri nu se uită niciodată. Pentru mine, aceasta a fost una dintre ele. Să stau faţă în faţă cu maestrul Victor Rebengiuc, un titan al teatrului românesc, o lecţie vie de talent, demnitate şi forţă, a fost un privilegiu rar. Venim din generaţii şi domenii diferite, dar performanţa, munca şi respectul ne aduc în acelaşi loc. Întâlnirile care te inspiră devin parte din tine. Recunoscător pentru acest moment", a scris Popovici în social media.



David Popovici şi Victor Rebengiuc s-au întâlnit la Gala Internaţională de Balet "Balanchine’s Legacy".

Editor : Sebastian Eduard